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Историк Соколов опроверг сообщения об оказании на него давления в СИЗО
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РИА Новости

Историк Соколов опроверг сообщения об оказании на него давления в СИЗО

15:14 23.01.2020 (обновлено: 15:20 23.01.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинОлег Соколов
Олег Соколов
© РИА Новости / Александр Гальперин
Олег Соколов. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, опроверг утверждения о якобы оказываемом на него в СИЗО психологическом давлении частой сменой сокамерников, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
"Касательно вышедших ранее в СМИ материалов об оказываемом на него давлении… Он утверждает, что информация об оказании психологического давления в виде смены сокамерников на него не соответствует действительности", - сказал Мельников, посетивший заключенного в СИЗО.
Соколова около двух месяцев назад перевели в Москву для прохождения экспертизы. Собеседник агентства пояснил, что в "Бутырке" у историка несколько раз менялись сокамерники, плюс новый сосед у него был в центре Сербского. "Все эти действия в рамках стандартных процедур. Новым сокамерником Соколов доволен. Молодой человек, интеллигентный, с уважением относится к старшему поколению", - добавил Мельников.
Он также сообщил, что Соколов сейчас работает над романом и опасается, что его вскоре во Франции лишат Ордена Почетного легиона.
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
26 декабря 2019, 20:49
Адвокат прокомментировал сообщения об останках жертвы Соколова
"Олег Соколов обеспокоен тем фактом, что, по его информации, совет Ордена Почетного легиона Франции в ближайшее время собирается рассмотреть вопрос о лишении его высшей награды, которая была учреждена Наполеоном Бонапартом", - рассказал Мельников, посетивший заключенного в СИЗО.
Ранее адвокат историка Александр Почуев сообщил РИА Новости, что психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости Соколова, завершена. По словам Мельникова, ее результаты пока неизвестны.
В ноябре в канцелярии Ордена Почетного легиона агентству рассказали, что процедура по лишению награды "может занять от нескольких месяцев до нескольких лет и является конфиденциальной".
Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка вытащили из воды реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
24 декабря 2019, 14:08
Басманный суд продлил арест доцента Соколова до апреля
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Алексей Мельников (адвокат)Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургОбщество
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