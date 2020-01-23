Историк Соколов опроверг сообщения об оказании на него давления в СИЗО

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Историк Историк Олег Соколов , обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко , опроверг утверждения о якобы оказываемом на него в СИЗО психологическом давлении частой сменой сокамерников, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Касательно вышедших ранее в СМИ материалов об оказываемом на него давлении… Он утверждает, что информация об оказании психологического давления в виде смены сокамерников на него не соответствует действительности", - сказал Мельников, посетивший заключенного в СИЗО.

Соколова около двух месяцев назад перевели в Москву для прохождения экспертизы. Собеседник агентства пояснил, что в "Бутырке" у историка несколько раз менялись сокамерники, плюс новый сосед у него был в центре Сербского. "Все эти действия в рамках стандартных процедур. Новым сокамерником Соколов доволен. Молодой человек, интеллигентный, с уважением относится к старшему поколению", - добавил Мельников.

Он также сообщил, что Соколов сейчас работает над романом и опасается, что его вскоре во Франции лишат Ордена Почетного легиона.

"Олег Соколов обеспокоен тем фактом, что, по его информации, совет Ордена Почетного легиона Франции в ближайшее время собирается рассмотреть вопрос о лишении его высшей награды, которая была учреждена Наполеоном Бонапартом", - рассказал Мельников, посетивший заключенного в СИЗО.

Ранее адвокат историка Александр Почуев сообщил РИА Новости, что психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости Соколова, завершена. По словам Мельникова, ее результаты пока неизвестны.

В ноябре в канцелярии Ордена Почетного легиона агентству рассказали, что процедура по лишению награды "может занять от нескольких месяцев до нескольких лет и является конфиденциальной".

Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка вытащили из воды реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.