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В Херсоне подожгли офис "Партии Шария"
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РИА Новости

В Херсоне подожгли офис "Партии Шария"

15:13 23.01.2020 (обновлено: 15:14 23.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 23 янв - РИА Новости. Неизвестные подожгли офис областной ячейки "Партии Шария" в Херсоне, политсила объявила вознаграждение за информацию о злоумышленниках, сообщила в четверг пресс-служба партии.
"В Херсоне подожгли штаб "Партии Шария". Мы объявляем вознаграждение", - говорится в сообщении партии на странице в Facebook.
Машина патрульной полиции Украины
20 января, 17:09
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
В политсиле также сообщили, что объявили вознаграждение в размере 50 тысяч гривен (более 2 тысяч долларов) за видео с регистратора, по которому можно идентифицировать поджигателей и 100 тысяч гривен (более 4 тысяч долларов) "за подтвержденную информацию о поджигателе".
Пресс-служба областного управления Национальной полиции подтвердила факт поджога офисного помещения в Херсоне, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
"Партия Шария", лидером которой является видеоблогер Анатолий Шарий, была зарегистрирована Центральной избирательной комиссией Украины в июне 2019 года. Политисила принимала участие на внеочередных парламентских выборах и набрала 2,23 % голосов.
Руслан Рябошапка
Вчера, 22:57
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ХерсонСитуация на УкраинеАнатолий ШарийУкраинаВ мире
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