В Херсоне подожгли офис "Партии Шария"

В политсиле также сообщили, что объявили вознаграждение в размере 50 тысяч гривен (более 2 тысяч долларов) за видео с регистратора, по которому можно идентифицировать поджигателей и 100 тысяч гривен (более 4 тысяч долларов) "за подтвержденную информацию о поджигателе".