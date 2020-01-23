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Уход Грефа из Сбербанка приведет к оттоку инвесторов, заявил эксперт
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РИА Новости

Уход Грефа из Сбербанка приведет к оттоку инвесторов, заявил эксперт

15:10 23.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на Московском финансовом форуме
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Потенциальный уход главы Сбербанка Германа Грефа в случае изменения стратегии банка в результате смены контролирующего акционера приведет к оттоку частных инвесторов и значительному падению стоимости акций кредитной организации, прокомментировал РИА Новости начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
Российские власти сейчас рассматривают вариант передачи контрольного пакета акций Сбербанка правительству из-за конфликта интересов - Банк России применительно к банку одновременно и регулятор, и акционер. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявлял, что переговоры еще идут и никаких договоренностей пока нет.
Греф ранее в четверг выразил надежду, что стратегия развития Сбербанка не изменится в случае смены главного акционера, в противном же случае он не видит себя в организации. При этом он отметил, что позитивно относится к идее смены контролирующего акционера банка, однако инвесторов это обсуждение взволновало.
"Если реализуется негативный сценарий, и Герман Греф действительно уйдет из правления Сбербанка, то это будет очень печальная история – акции банка упадут очень значительно, инвесторы будут крайне насторожены, и, в случае каких-либо негативных действий в потенциально новой стратегии банка, это приведет к значительному оттоку частных инвестиций из акционерного капитала банка", - считает Авакян.
При этом он подчеркнул, что пока о каких-либо изменениях в стратегии банка говорить рано. "Я пока тут не берусь что-либо утверждать. Все будет зависеть от того, кого назначат куратором по работе с этим активом. Вообще передача этого пакета из ЦБ формально выглядит правильным действием – ведь в таком случае убирается конфликт интересов. Однако на практике все может оказаться несколько иначе", - указал он.
Пост президента, председателя правления крупнейшего российского банка Греф занимает с ноября 2007 года. Под его руководством банк последние несколько лет выстраивает свою экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. С учетом этого Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому из названия его экосистемы может пропасть слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится, говорил Греф.
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Сергей ШвецовСбербанк РоссииЦентральный Банк РФГерман ГрефМоскваРоссияЭкономика
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