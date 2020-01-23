ЕС приостановил ввоз мяса c Украины из-за птичьего гриппа

КИЕВ, 23 янв – РИА Новости. Евросоюз временно приостановил ввоз мяса птицы с Украины в связи со случаями птичьего гриппа в стране, сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины.

Последний случай птичьего гриппа был зафиксирован на Украине 18 января на одном из предприятий Винницкой области

"Согласно оперативному сообщению, которое поступило вчера вечером от Европейской комиссии, временно приостановлен ввоз с Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. При этом яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают", - сообщила пресс-служба ведомства.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что Украина как член Всемирной торговой организации и Всемирной организации охраны здоровья животных безотлагательно предупредила своих международных торговых партнеров о случае заболевания птичьим гриппом.

"Украинские мероприятия по контролю и ликвидации птичьего гриппа признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС. Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны", - добавили в Госпродпотребслужбе.