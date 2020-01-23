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ЕС приостановил ввоз мяса c Украины из-за птичьего гриппа
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РИА Новости

ЕС приостановил ввоз мяса c Украины из-за птичьего гриппа

15:06 23.01.2020 (обновлено: 15:08 23.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник в разделочном цехе на птицефабрике
Сотрудник в разделочном цехе на птицефабрике
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудник в разделочном цехе на птицефабрике . Архивное фото
КИЕВ, 23 янв – РИА Новости. Евросоюз временно приостановил ввоз мяса птицы с Украины в связи со случаями птичьего гриппа в стране, сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины.
Последний случай птичьего гриппа был зафиксирован на Украине 18 января на одном из предприятий Винницкой области.
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"Согласно оперативному сообщению, которое поступило вчера вечером от Европейской комиссии, временно приостановлен ввоз с Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. При этом яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают", - сообщила пресс-служба ведомства.
В Госпродпотребслужбе отмечают, что Украина как член Всемирной торговой организации и Всемирной организации охраны здоровья животных безотлагательно предупредила своих международных торговых партнеров о случае заболевания птичьим гриппом.
"Украинские мероприятия по контролю и ликвидации птичьего гриппа признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС. Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны", - добавили в Госпродпотребслужбе.
В ведомстве отметили, что вся имеющаяся в очаге заражения птица была сожжена.
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Ситуация на УкраинеЕвросоюзВинницкая областьУкраинаРаспространение "птичьего гриппа" в миреВ мире
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