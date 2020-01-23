В РПЦ отметили религиозный смысл победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Московский патриархат Московский патриархат РПЦ в год 75-летия Победы призвал обратить внимание на глубинный, религиозный смысл событий Великой Отечественной войны , отметив, что главной целью в нападении на СССР нацисты преследовали уничтожение русского мира и, соответственно, православия, и что подвиг советского народа в войну имеет "прямое отношение к идее христианского самопожертвования".

"Победа в войне ведь не просто победа, а выполнение некой миссии. У каждого народа есть своя миссия. У нашего народа в XX веке главная миссия - это освобождение Европы и всего мира от фашистской чумы. И эта миссия имеет и религиозное звучание, религиозное измерение", - заявил в четверг на пресс-конференции первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков

По его словам, главный смысл, который нацистская Германия вкладывала в нападение на СССР, заключался в том, что "это была в первую очередь этническая, а не экономическая война - война против русского мира". "И в 1940-е годы вопрос стоял очень жестко: сохранится русский мир или нет? Важнейшая часть идентичности русского мира - это православие. И вопрос стоял, в частности, сохранится ли православие", - сказал Щипков.

Кроме того, подвиг солдат - это пример подвига самопожертвования. Сам смысл самопожертвования, отметил представитель Русской церкви, "имеет прямое отношение к идее христианского самопожертвования, Христовой жертвы", поэтому на события 75-летней давности можно "смотреть и с точки зрения религиозного измерения".

"Те события должны пройти новую рецепцию, мы должны по-новому их понять и почувствовать. Не только с точки зрения патриотического воспитания, хотя это тоже очень важно, но и с точки зрения их глубинного смысла, понимания, что тогда произошло", - сказал Щипков.

По его мнению, не случайно, что одним из первых, кто в первый день Великой Отечественной войны призвал встать на защиту Отечества, был патриарх Сергий (Страгородский). "Так оказалось, что именно Церковь была первой, кто произнес эту фразу и этот призыв. Молотов и Сталин выступали уже позже", - заметил религиозный и общественный деятель.