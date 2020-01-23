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Религия и мировоззрение
2020-01-23T16:46+0300
https://ria.ru/20200123/1563784508.html
В РПЦ отметили религиозный смысл победы в Великой Отечественной войне
https://cdn24.img.ria.ru/images/140224/43/1402244310_0:235:4500:2766_1036x0_80_0_0_acbf74b1bd08ba16fbb0f3d29b4da26a.jpg
РИА Новости

В РПЦ отметили религиозный смысл победы в Великой Отечественной войне

14:59 23.01.2020 (обновлено: 16:46 23.01.2020)
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© Фото : фото предоставлено Александром ЩипковымПервый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
© Фото : фото предоставлено Александром Щипковым
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Московский патриархат РПЦ в год 75-летия Победы призвал обратить внимание на глубинный, религиозный смысл событий Великой Отечественной войны, отметив, что главной целью в нападении на СССР нацисты преследовали уничтожение русского мира и, соответственно, православия, и что подвиг советского народа в войну имеет "прямое отношение к идее христианского самопожертвования".
"Победа в войне ведь не просто победа, а выполнение некой миссии. У каждого народа есть своя миссия. У нашего народа в XX веке главная миссия - это освобождение Европы и всего мира от фашистской чумы. И эта миссия имеет и религиозное звучание, религиозное измерение", - заявил в четверг на пресс-конференции первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.
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По его словам, главный смысл, который нацистская Германия вкладывала в нападение на СССР, заключался в том, что "это была в первую очередь этническая, а не экономическая война - война против русского мира". "И в 1940-е годы вопрос стоял очень жестко: сохранится русский мир или нет? Важнейшая часть идентичности русского мира - это православие. И вопрос стоял, в частности, сохранится ли православие", - сказал Щипков.
Кроме того, подвиг солдат - это пример подвига самопожертвования. Сам смысл самопожертвования, отметил представитель Русской церкви, "имеет прямое отношение к идее христианского самопожертвования, Христовой жертвы", поэтому на события 75-летней давности можно "смотреть и с точки зрения религиозного измерения".
"Те события должны пройти новую рецепцию, мы должны по-новому их понять и почувствовать. Не только с точки зрения патриотического воспитания, хотя это тоже очень важно, но и с точки зрения их глубинного смысла, понимания, что тогда произошло", - сказал Щипков.
По его мнению, не случайно, что одним из первых, кто в первый день Великой Отечественной войны призвал встать на защиту Отечества, был патриарх Сергий (Страгородский). "Так оказалось, что именно Церковь была первой, кто произнес эту фразу и этот призыв. Молотов и Сталин выступали уже позже", - заметил религиозный и общественный деятель.
Он напомнил, что в этом году ежегодные XXVIII Рождественские образовательные чтения, которые пройдут 26-29 января в Москве, посвящены теме "Великая Победа: наследие и наследники".
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Обсудить 1
Религия и мировоззрениерелигияАлександр ЩипковВеликая Отечественная война (1941-1945)Русская православная церковьСССРОбщество
Популярные комментарии
О как все переиначили! "нацисты преследовали уничтожение русского мира и, соответственно, православия" - нацисты в принципе всех хотели уничтожить, кроме арийцев, коими они себя считали. "У нашего народа в XX веке главная миссия - это освобождение Европы и всего мира от фашистской чумы. И эта миссия имеет и религиозное звучание, религиозное измерение" – конечно, мы принесли коммунизм (социализм) во всю Восточную Европу, коммунизм, а не православие, на минуточку.
23 января, 15:37
agent_anonimus
1100000
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