Зеленский заявил о поддержке Украины со стороны инвесторов

Всемирный экономический форум проходит в городе Давос на востоке Швейцарии с 21 по 24 января.

"У нас есть эта поддержка.., нам верят. Надо открывать Украину, отвергать такие слова, как "коррупционная", "устарелая", упоминания о старых бизнес-группах или политическом влиянии", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.

Украинский лидер отметил, что провел важные встречи на полях форума. "Я не первый раз приглашаю инвесторов. Мы готовим для них программы. Это не просто слова", - добавил Зеленский.