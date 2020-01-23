Зеленский заявил о поддержке Украины со стороны инвесторов

КИЕВ, 23 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что у Киева есть поддержка со стороны инвесторов.
Всемирный экономический форум проходит в городе Давос на востоке Швейцарии с 21 по 24 января.
"У нас есть эта поддержка.., нам верят. Надо открывать Украину, отвергать такие слова, как "коррупционная", "устарелая", упоминания о старых бизнес-группах или политическом влиянии", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.
Украинский лидер отметил, что провел важные встречи на полях форума. "Я не первый раз приглашаю инвесторов. Мы готовим для них программы. Это не просто слова", - добавил Зеленский.
Ранее Зеленский заявлял, что Украина должна перестать просить помощь у международных партнеров, в том числе Европейского союза, стране нужно воплощать проекты на равных с партнерами.