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На Украине заявили, что не пустили в страну трех российских политиков
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РИА Новости

На Украине заявили, что не пустили в страну трех российских политиков

14:54 23.01.2020
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© Фото : Аэропорт "Борисполь"Паспортный контроль в аэропорту Борисполь
Паспортный контроль в аэропорту Борисполь
© Фото : Аэропорт "Борисполь"
Паспортный контроль в аэропорту Борисполь. Архивное фото
КИЕВ, 23 янв - РИА Новости. Погранслужба Украины в среду не пропустила в страну двух человек, которые представились как представители "Единой России", а также еще одного человека, назвавшегося представителем Компартии РФ, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
По данным Погранслужбы, в среду рейсом из Лондона в аэропорт "Борисполь" прибыл гражданин России, который назвался представителем партии "Единая Россия".
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"Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании закона Украины "О пограничном контроле" в нашу страну его не пропустили. Сегодня утром, 23 января, россиянин вылетел из "Борисполя" в Германию", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что еще два российских политика в среду вечером прилетели рейсом из Минска в аэропорт "Киев (Жуляны)".
"Один из визитеров также представитель "Единой России", другой - Компартии РФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом", - отмечается в сообщении.
В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. После окончания военного положения Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану границы с РФ и осуществлять усиленный контроль за россиянами, въезжающими в страну.
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