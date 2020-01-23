На Украине заявили, что не пустили в страну трех российских политиков

КИЕВ, 23 янв - РИА Новости. Погранслужба Погранслужба Украины в среду не пропустила в страну двух человек, которые представились как представители "Единой России", а также еще одного человека, назвавшегося представителем Компартии РФ, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

По данным Погранслужбы, в среду рейсом из Лондона в аэропорт "Борисполь" прибыл гражданин России, который назвался представителем партии "Единая Россия".

"Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании закона Украины "О пограничном контроле" в нашу страну его не пропустили. Сегодня утром, 23 января, россиянин вылетел из "Борисполя" в Германию", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что еще два российских политика в среду вечером прилетели рейсом из Минска в аэропорт "Киев (Жуляны)".

"Один из визитеров также представитель "Единой России", другой - Компартии РФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом", - отмечается в сообщении.