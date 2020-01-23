Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.
Собеседник агентства уточнил, что в январе предполагалось поставить в Белоруссию весь запланированный на первый квартал года объем нефти — 750 тысяч тонн (в том числе 100 тысяч тонн — по железной дороге). Сейчас планируется отгрузить в январе лишь 500 тысяч тонн.
В понедельник представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим" сообщил РИА Новости, что Минск закупил 80 тысяч тонн норвежской нефти. Ее поставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
Ситуация с поставками нефти
На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок.
В частности, 24 декабря он заявил, что Белоруссия может начать получать через Польшу нефть из Саудовской Аравии или США по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
При этом в компании PERN, польском операторе "Дружбы", отметили, что инфраструктура нефтепровода не позволит транспортировать сырье в Белоруссию и сохранить поставки на свои НПЗ.
Источник РИА Новости сообщал, что Москва и Минск не могут согласовать контракты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену. Собеседник агентства отмечал, что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при годовом объеме в 24 миллиона тонн.