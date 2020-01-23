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https://ria.ru/20200123/1563783914.html
Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник
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РИА Новости

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

14:50 23.01.2020 (обновлено: 16:01 23.01.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoГомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.
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Собеседник агентства уточнил, что в январе предполагалось поставить в Белоруссию весь запланированный на первый квартал года объем нефти — 750 тысяч тонн (в том числе 100 тысяч тонн — по железной дороге). Сейчас планируется отгрузить в январе лишь 500 тысяч тонн.
В понедельник представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим" сообщил РИА Новости, что Минск закупил 80 тысяч тонн норвежской нефти. Ее поставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".

Ситуация с поставками нефти

На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок.
В частности, 24 декабря он заявил, что Белоруссия может начать получать через Польшу нефть из Саудовской Аравии или США по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
При этом в компании PERN, польском операторе "Дружбы", отметили, что инфраструктура нефтепровода не позволит транспортировать сырье в Белоруссию и сохранить поставки на свои НПЗ.
Источник РИА Новости сообщал, что Москва и Минск не могут согласовать контракты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену. Собеседник агентства отмечал, что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при годовом объеме в 24 миллиона тонн.
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БелнефтехимБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
В Беларусии все по ГОСТу, если приехать туда там качество товара на много выше чем у нас. А цена такая же как и тут,если мы купили бы тот же сыр только изначально зная мы покупает сырный продукт
23 января, 16:23
vvlasenko09
98000215
Скорее элита сосредоточилась сама на себе. СССР была сильной и могущественной страной .а после развала Россия начала в принципе покупать импортную продукцию. Что отсеила все республики бывших СССР
23 января, 16:07
vvlasenko09
92000011
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