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2020-01-23T14:48+0300
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Вышинский надеется на активность России в ПАСЕ по Sputnik Эстония
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РИА Новости

Вышинский надеется на активность России в ПАСЕ по Sputnik Эстония

14:48 23.01.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Евгений Биятов
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. МИА "Россия Сегодня" рассчитывает на активность российской делегации в ПАСЕ в деле о конфликте вокруг Sputnik Эстония, максимально позитивный возможный финал – исправление эстонскими властями своей ошибки и торжество здравого смысла, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства, член СПЧ Кирилл Вышинский.
Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, в случае если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Первого января стало известно, что сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
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"У нас много надежд на то, что наши усилия дадут определенную реакцию. Одна из этих надежд связана с активностью нашей парламентской делегации в ПАСЕ. Мы, конечно, рассчитываем на поддержку наших парламентариев, потому что мы считаем, что это не вопрос персоналий, это не вопрос причастности этих журналистов к нашей или какой-то другой медийной организации, редакции. Мы, конечно, бьемся за своих, но мы бьемся и за принципы. И мы хотим, чтобы эти принципы отстаивались на всех площадках, в том числе в ПАСЕ", - рассказал Вышинский.
Позитивный финал конфликта вокруг эстонского Sputnik, по словам Вышинского, – это возвращение здравого смысла в действия эстонских властей.
"Это уже не просто вопрос свободы слова, это вопрос свободы выбора, которой всегда бравировала и дорожила Европа. … Мы, конечно, не очень рассчитываем на какие-то извинения со стороны эстонского правительства. Хотя мы имеем дело с людьми, которые говорят, что они цивилизованные, подчеркивают это. Цивилизованные люди, когда допускают ошибки (а мы считаем, что это ошибка), исправляют их, а потом извиняются. Но нас больше всего волнует, чтобы была исправлена ошибка, чтобы было торжество здравого смысла", - отметил Вышинский.
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