Вышинский надеется на активность России в ПАСЕ по Sputnik Эстония

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, в случае если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Первого января стало известно, что сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

"У нас много надежд на то, что наши усилия дадут определенную реакцию. Одна из этих надежд связана с активностью нашей парламентской делегации в ПАСЕ. Мы, конечно, рассчитываем на поддержку наших парламентариев, потому что мы считаем, что это не вопрос персоналий, это не вопрос причастности этих журналистов к нашей или какой-то другой медийной организации, редакции. Мы, конечно, бьемся за своих, но мы бьемся и за принципы. И мы хотим, чтобы эти принципы отстаивались на всех площадках, в том числе в ПАСЕ", - рассказал Вышинский.

Позитивный финал конфликта вокруг эстонского Sputnik, по словам Вышинского, – это возвращение здравого смысла в действия эстонских властей.