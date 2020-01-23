Названа причина смерти актера из "Интернов" Данилы Перова

Артист родился в 1968 году в семье известной актрисы Раисы Рязановой. Окончил школу-студию МХАТ.

Играл в спектаклях "Обыкновенное чудо", "Бешеные деньги", "Бег" и многих других, а также в кино и сериалах, среди которых "Универ", "Интерны", "Отель "Элеон".