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Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
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РИА Новости

Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов

20:12 22.01.2020 (обновлено: 23:26 22.01.2020)
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© Фото : Официальный сайт ГБУК г. Москвы "Театр Содружество Актеров Таганки"Артист "Содружества актеров Таганки" Данила Перов
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
© Фото : Официальный сайт ГБУК г. Москвы "Театр Содружество Актеров Таганки"
Артист "Содружества актеров Таганки" Данила Перов. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российский актер Данила Перов умер на 52-м году жизни, сообщается на официальном сайте театра "Содружество актеров Таганки".
"Сегодня ночью скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом", — отметили в театре.
Перов окончил школу-студию МХАТ, работал в театре "Содружество актеров Таганки" с 1994 года. Играл в спектаклях "Обыкновенное чудо", "Бешеные деньги", "Бег" и многих других, а также в кино и сериалах, среди которых "Универ", "Интерны", "Отель Элеон".
Перов — сын известной актрисы Раисы Рязановой.
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КультураДанила ПеровСодружество актеров ТаганкиМоскваРоссия
Популярные комментарии
Земля пухом .. Малышева сказала что у нас повысилась продолжительность жизни , и это артист ..
22 января, 22:29
Василий Алибабаевич
9210116
Логика за триста. Судить по единицам статистику миллионов. По сравнению с 90 ми это факт увеличилась. Мало кто преодолел из музчин 30-40 летний рубеж. Другое дело, что и сейчас до европы далеко в этом плане, но это уже другая история
23 января, 00:05
Серега Медведев
9010011
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