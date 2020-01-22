Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российский актер Данила Перов умер на 52-м году жизни, сообщается на официальном сайте театра "Содружество актеров Таганки".
"Сегодня ночью скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом", — отметили в театре.
Перов окончил школу-студию МХАТ, работал в театре "Содружество актеров Таганки" с 1994 года. Играл в спектаклях "Обыкновенное чудо", "Бешеные деньги", "Бег" и многих других, а также в кино и сериалах, среди которых "Универ", "Интерны", "Отель Элеон".
Перов — сын известной актрисы Раисы Рязановой.