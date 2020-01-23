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Госдума отклонила проект об отмене зарплатной шкалы для взносов в ПФР
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РИА Новости

Госдума отклонила проект об отмене зарплатной шкалы для взносов в ПФР

14:17 23.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковТерминал электронной очереди в клиентском зале Пенсионного фонда России
Терминал электронной очереди в клиентском зале Пенсионного фонда России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Терминал электронной очереди в клиентском зале Пенсионного фонда России . Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, отменяющий регрессивную шкалу взимания страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР).
Обязательные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды взимаются с фонда отплаты труда, причем взносы в ПФР имеют регрессивную шкалу. Взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) своих работников организации начисляют по ставке 22%, пока выплаты с начала года (нарастающим итогом) не достигнут предельной величины (в 2019 году - 1,15 миллиона рублей, с 2020 года - 1,292 миллиона). На выплаты, превышающие эту сумму, взносы в ПФР исчисляют по ставке 10%.
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Документ, внесенный группой депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, предполагал отмену с 1 января 2020 года предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для всех плательщиков этих взносов, в том числе, применяющих пониженные тарифы. Страховые взносы на ОПС предлагалось исчислять, исходя из тарифа в размере 22% со всей базы для их исчисления.
Это позволило бы установить равные обязанности застрахованных лиц при уплате страховых взносов всеми категориям налогоплательщиков по установленным тарифам, поясняли разработчики.
Однако против принятия законопроекта выступили комитет Госдумы по бюджету и налогам и правительство РФ. Комитет считает, что отмена соответствующей предельной величины повлечет за собой увеличение страховой нагрузки на плательщиков страховых взносов. Такая мера, по мнению комитета, также "может привести к уменьшению работодателями размера официальной заработной платы".
Кабмин обращает внимание, что установление предельной величины базы для исчисления страховых взносов на ОПС "связано с необходимостью достижения эквивалентности исчисляемого в установленном порядке размера страхового обеспечения (страховая пенсия) уплаченным страховым взносам". Тариф страховых взносов целесообразно поддерживать на приемлемом уровне страховой нагрузки, что обеспечит сбалансированный подход, учитывающий интересы как их плательщиков, так и получателей соответствующих выплат, считает правительство.
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Пенсионный фонд РФГосдума РФРоссияЭкономика
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