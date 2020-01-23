Госдума отклонила проект об отмене зарплатной шкалы для взносов в ПФР

Обязательные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды взимаются с фонда отплаты труда, причем взносы в ПФР имеют регрессивную шкалу. Взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) своих работников организации начисляют по ставке 22%, пока выплаты с начала года (нарастающим итогом) не достигнут предельной величины (в 2019 году - 1,15 миллиона рублей, с 2020 года - 1,292 миллиона). На выплаты, превышающие эту сумму, взносы в ПФР исчисляют по ставке 10%.

Документ, внесенный группой депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, предполагал отмену с 1 января 2020 года предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для всех плательщиков этих взносов, в том числе, применяющих пониженные тарифы. Страховые взносы на ОПС предлагалось исчислять, исходя из тарифа в размере 22% со всей базы для их исчисления.

Это позволило бы установить равные обязанности застрахованных лиц при уплате страховых взносов всеми категориям налогоплательщиков по установленным тарифам, поясняли разработчики.

Однако против принятия законопроекта выступили комитет Госдумы по бюджету и налогам и правительство РФ. Комитет считает, что отмена соответствующей предельной величины повлечет за собой увеличение страховой нагрузки на плательщиков страховых взносов. Такая мера, по мнению комитета, также "может привести к уменьшению работодателями размера официальной заработной платы".