В Дагестане около 100 человек остаются в больнице после отравления

"С 6 по 22 января было зарегистрировано 366 случаев острой кишечной инфекции, из них 195 - у детей. За этот период госпитализировано 229 человек, из которых 125 детей. На 23 января, в больницах остаются 98 человек, в том числе 61 ребенок", - говорится в сообщении.
В городе провели единый санитарный день, две школы временно закрыли на карантин, в пятницу занятия возобновят.
"Вся вода на всех 6 насосных станциях обеззараживается. В районе предполагаемого очага инфекции демонтировали водопровод и проложили новый протяженностью около 400 метров. В городе продолжается вакцинирование населения и подворный обход. Профилактические мероприятия продолжаются", - отметили в мэрии.
Как ранее отмечали в управлении Роспотребнадзора по Дагестану, по результатам лабораторных исследований материала от больных выделены бактерии рода шигеллы - возбудители дизентерии.