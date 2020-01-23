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В Дагестане около 100 человек остаются в больнице после отравления
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РИА Новости

В Дагестане около 100 человек остаются в больнице после отравления

14:14 23.01.2020
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© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
ПЯТИГОРСК, 23 янв - РИА Новости. Около 100 человек остаются в больнице в Дагестане после вспышки кишечной инфекции, всего с 6 по 22 января были госпитализированы 229 человек, сообщает администрация Кизляра.
"С 6 по 22 января было зарегистрировано 366 случаев острой кишечной инфекции, из них 195 - у детей. За этот период госпитализировано 229 человек, из которых 125 детей. На 23 января, в больницах остаются 98 человек, в том числе 61 ребенок", - говорится в сообщении.
В городе провели единый санитарный день, две школы временно закрыли на карантин, в пятницу занятия возобновят.
"Вся вода на всех 6 насосных станциях обеззараживается. В районе предполагаемого очага инфекции демонтировали водопровод и проложили новый протяженностью около 400 метров. В городе продолжается вакцинирование населения и подворный обход. Профилактические мероприятия продолжаются", - отметили в мэрии.
Как ранее отмечали в управлении Роспотребнадзора по Дагестану, по результатам лабораторных исследований материала от больных выделены бактерии рода шигеллы - возбудители дизентерии.
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Здоровье - ОбществоРоспотребнадзорКизлярДагестанПроисшествия
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