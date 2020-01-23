В Дагестане около 100 человек остаются в больнице после отравления

"С 6 по 22 января было зарегистрировано 366 случаев острой кишечной инфекции, из них 195 - у детей. За этот период госпитализировано 229 человек, из которых 125 детей. На 23 января, в больницах остаются 98 человек, в том числе 61 ребенок", - говорится в сообщении.