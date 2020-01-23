В Совфеде предложили организовать поездки в города-герои для ветеранов

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сенаторы предлагают Ростуризму организовать специальные льготные маршруты для детей и людей пенсионного возраста, ветеранов для посещения городов-героев, городов воинской славы и других памятных мест в год 75-летия Победы, сообщил в четверг глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
"Мы обратились в Ростуризм с такой инициативой по отношению к людям старшего поколения. Было бы очень приятно, чтобы в памятный год юбилея мы смогли бы наших ветеранов - которые, может быть, не были участниками войны, но относятся к категории детей войны, они тоже носители памяти, - чтобы они могли проехать по этим святым местам, включая города-герои и города воинской славы", - сказал Рязанский на пресс-конференции.
По его словам, подобное предложение сенаторы сейчас готовят и в отношении представителей подрастающего поколения, которое также направят в ведомство.
"Ждем реакции наших коллег из Ростуризма", - добавил Рязанский.
Представитель Совета Федерации принял участие в брифинге, посвященном XXVIII Рождественским образовательным чтениям, которые пройдут 26-29 января в Москве. В этом году они посвящены теме "Великая Победа: наследие и наследники".