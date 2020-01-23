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Религия и мировоззрение
2020-01-23T17:00+0300
https://ria.ru/20200123/1563780923.html
В Совфеде предложили организовать поездки в города-герои для ветеранов
https://cdn22.img.ria.ru/images/152113/73/1521137315_0:0:3074:1730_1036x0_80_0_0_ccacdf69e583eb4c568999b63fb2d901.jpg
РИА Новости

В Совфеде предложили организовать поездки в города-герои для ветеранов

14:12 23.01.2020 (обновлено: 17:00 23.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 мая 2018
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сенаторы предлагают Ростуризму организовать специальные льготные маршруты для детей и людей пенсионного возраста, ветеранов для посещения городов-героев, городов воинской славы и других памятных мест в год 75-летия Победы, сообщил в четверг глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
"Мы обратились в Ростуризм с такой инициативой по отношению к людям старшего поколения. Было бы очень приятно, чтобы в памятный год юбилея мы смогли бы наших ветеранов - которые, может быть, не были участниками войны, но относятся к категории детей войны, они тоже носители памяти, - чтобы они могли проехать по этим святым местам, включая города-герои и города воинской славы", - сказал Рязанский на пресс-конференции.
По его словам, подобное предложение сенаторы сейчас готовят и в отношении представителей подрастающего поколения, которое также направят в ведомство.
"Ждем реакции наших коллег из Ростуризма", - добавил Рязанский.
Представитель Совета Федерации принял участие в брифинге, посвященном XXVIII Рождественским образовательным чтениям, которые пройдут 26-29 января в Москве. В этом году они посвящены теме "Великая Победа: наследие и наследники".
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
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Религия и мировоззрениерелигияВалерий РязанскийРостуризмСовет Федерации РФОбщество
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