В Совфеде предложили организовать поездки в города-герои для ветеранов

"Мы обратились в Ростуризм с такой инициативой по отношению к людям старшего поколения. Было бы очень приятно, чтобы в памятный год юбилея мы смогли бы наших ветеранов - которые, может быть, не были участниками войны, но относятся к категории детей войны, они тоже носители памяти, - чтобы они могли проехать по этим святым местам, включая города-герои и города воинской славы", - сказал Рязанский на пресс-конференции.