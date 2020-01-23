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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-23T14:08+0300
https://ria.ru/20200123/1563780531.html
Трутнев пообещал предпринимать все усилия для развития ДФО и Арктики
https://cdn23.img.ria.ru/images/155278/32/1552783258_0:293:2048:1445_1036x0_80_0_0_f2f4a93e00098194d1c66a55d433dea3.jpg
РИА Новости

Трутнев пообещал предпринимать все усилия для развития ДФО и Арктики

14:08 23.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев пообещал в составе нового правительства предпринимать все усилия, чтобы Дальний Восток и Арктика развивались быстрее и эффективнее.
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о составе нового кабинета министров. Ряд членов правительства предыдущего состава сохранили свои посты, в том числе вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
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"Мы постоянно ищем, что нужно делать эффективнее, быстрее, лучше. И буду предпринимать все усилия, чтобы в составе правительства Российской Федерации добиваться лучших результатов и делать так, чтобы Дальний Восток и Арктика развивались быстрее и эффективнее", - сказал Трутнев журналистам.
Как отметил вице-премьер, задачи у правительства не поменялись: чтобы люди в России лучше жили, при этом эффективность работы должна повышаться.
"Это очень трудно и очень неправильно, когда человек говорит, что все, что он делает, он делает наилучшим образом", - рассказал Трутнев.
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Формирование нового правительстваДальний ВостокАрктикаПравительство РФЮрий ТрутневВладимир ПутинРоссияПолитика
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