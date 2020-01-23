Трутнев пообещал предпринимать все усилия для развития ДФО и Арктики

"Мы постоянно ищем, что нужно делать эффективнее, быстрее, лучше. И буду предпринимать все усилия, чтобы в составе правительства Российской Федерации добиваться лучших результатов и делать так, чтобы Дальний Восток и Арктика развивались быстрее и эффективнее", - сказал Трутнев журналистам.