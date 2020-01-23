В Петербурге зарегистрировали третий случай подозрения на коронавирус

Как сообщил в четверг Роспотребнадзор, в больнице Санкт-Петербурга остаются три человека с подозрением на коронавирус. Их предварительный диагноз – ОРВИ. Ранее сообщалось, что в числе пациентов – гражданин Китая, приехавший из Пекина неделю назад, а также россиянин, который прибыл из Шанхая с повышенной температурой в среду и сам обратился к медикам.