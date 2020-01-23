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В Петербурге зарегистрировали третий случай подозрения на коронавирус
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РИА Новости

В Петербурге зарегистрировали третий случай подозрения на коронавирус

13:53 23.01.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинПрохождение паспортного контроля в зоне таможенного контроля порта "Морской фасад" в Санкт-Петербурге
Прохождение паспортного контроля в зоне таможенного контроля порта Морской фасад в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Третий случай подозрения на коронавирус, новый вид которого распространяется в КНР, зарегистрирован у китаянки, приехавшей в Петербург 20 января в составе группы, сообщила РИА Новости представитель городского управления Роспотребнадзора.
Как сообщил в четверг Роспотребнадзор, в больнице Санкт-Петербурга остаются три человека с подозрением на коронавирус. Их предварительный диагноз – ОРВИ. Ранее сообщалось, что в числе пациентов – гражданин Китая, приехавший из Пекина неделю назад, а также россиянин, который прибыл из Шанхая с повышенной температурой в среду и сам обратился к медикам.
"Третий случай, который зарегистрирован вчера поздно вечером, - это гражданка КНР, приехавшая в Петербург в составе группы 20 января. Почувствовав недомогание, она обратилась в медпункт при гостинице, после чего была госпитализирована в инфекционную больницу имени Боткина", - сказала собеседница агентства.
Ранее ведомство сообщало, что анализы больных направлены на исследование в лабораторию референс-центра Роспотребнадзора.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
Телеведущая Елена Малышева
13:06
Малышева рассказала о мерах защиты от коронавируса
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыРоспотребнадзорКитайРоссияСанкт-ПетербургВ мире
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