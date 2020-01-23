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В МВД признались, что оказались не готовы к наплыву IT-преступлений
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РИА Новости

В МВД признались, что оказались не готовы к наплыву IT-преступлений

13:52 23.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой
Первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российская полиция оказалась не готова к наплыву киберпреступности, констатировал в четверг первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.
По его словам, последние четыре года число преступлений в сфере IT ежегодно росло на 70%.
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"Мы оказались не готовы к выполнению задач по обеспечению защиты финансовых интересов, как граждан, так и юридических лиц... Мы должны в самое ближайшее время выработать алгоритм для максимальной защиты интересов населения нашей страны в этом виде преступлений", - заявил генерал-полковник на коллегии полиции Москвы.
По его словам, эта тема будет отдельно обсуждаться на коллегии МВД РФ в феврале.
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Александр ГоровойМВД РФОбщество
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