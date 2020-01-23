В МВД признались, что оказались не готовы к наплыву IT-преступлений

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российская полиция оказалась не готова к наплыву киберпреступности, констатировал в четверг первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.
По его словам, последние четыре года число преступлений в сфере IT ежегодно росло на 70%.
19 декабря 2019, 14:29В СК создали подразделение для борьбы с IT-преступлениями
"Мы оказались не готовы к выполнению задач по обеспечению защиты финансовых интересов, как граждан, так и юридических лиц... Мы должны в самое ближайшее время выработать алгоритм для максимальной защиты интересов населения нашей страны в этом виде преступлений", - заявил генерал-полковник на коллегии полиции Москвы.
По его словам, эта тема будет отдельно обсуждаться на коллегии МВД РФ в феврале.