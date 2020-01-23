В МВД признались, что оказались не готовы к наплыву IT-преступлений

"Мы оказались не готовы к выполнению задач по обеспечению защиты финансовых интересов, как граждан, так и юридических лиц... Мы должны в самое ближайшее время выработать алгоритм для максимальной защиты интересов населения нашей страны в этом виде преступлений", - заявил генерал-полковник на коллегии полиции Москвы.