Ростовская область направит 13 млн рублей на содержание "Ростов Арены"
13:44 23.01.2020 (обновлено: 16:50 12.05.2026)

Ростовская область направит 13 млн рублей на содержание "Ростов Арены"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Порядка 13 миллионов рублей направят на содержание стадиона "Ростов Арена" из бюджета Ростовской области в текущем году, из федерального - около 240 миллионов рублей, сообщил на пресс-конференции губернатор региона Василий Голубев.
В середине ноября прошлого года правительство России распорядилось передать стадион "Ростов Арена" в собственность Ростовской области. Предполагается, что в 2020 году 95% расходов на его содержание будет финансироваться из федерального бюджета, 5% - из областного.
«
"Годовое содержание в целом порядка 300 миллионов рублей... Сейчас запланировано 240 миллионов из федерального бюджета, из бюджета Ростовской области - около 13 миллионов рублей. Остальная часть - это то, что должен заработать сам стадион в течение года", - сказал Голубев, добавив, что "это по карману реализовать".
По его словам, нужно уделить внимание плану адаптации стадиона, который должен зарабатывать не только на футбольных матчах, но и на проведении мероприятий и использовании прилегающей инфраструктуры.
Стадион "Ростов Арена" вместительностью около 45 тысяч зрителей был построен в левобережной части Ростова-на-Дону к чемпионату мира по футболу в 2018 году. На стадионе прошли четыре матча группового этапа мирового первенства и встреча 1/8 финала. В настоящее время стадион используется как домашняя арена для проведения игр футбольного клуба "Ростов".
Ранее ростовские власти сообщали, что после передачи стадиона, предположительно к 2024 году, доля расходов на его содержание от проведения футбольных матчей и культурных мероприятий составит порядка 50%, оставшаяся часть расходов будет обеспечена за счет предоставления в аренду помещений стадиона, использования прилегающей территории и временной инфраструктуры.
 
