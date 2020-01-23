Организаторы удивлены отказом Зеленского посетить форум по Холокосту

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв – РИА Новости. Отказ президента Украины Отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста, озвученный в день проведения мероприятия, вызывает недоумение, сообщила пресс-служба мемориального комплекса Яд Вашем.

Зеленский находится с рабочим визитом Израиле. Ранее он заявил в интервью газете Times of Israel, что поедет в Израиль для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения немецкого концлагеря в Освенциме, но не выступит там с речью. В четверг Зеленский сообщил, что не пойдет на форум, но примет участие во всех остальных предусмотренных мероприятиях и проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Израиля.

"Сегодня утром президент Украины объявил об отказе участвовать в церемонии на том основании, что уступает место выжившим в Холокосте. Президенту было объяснено, все оставшиеся в живых, которые в последние дни обратились к нам, получили ответ на свои запросы, и что у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент", - отметили в пресс-службе.

Председатель правления комплекса Авнер Шалев добавил, что Зеленский еще вчера утром собирался приехать, но его расписание поменялось.

"Мы не знаем, почему он передумал", – сказал Шалев.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Киев запросил встречу Зеленского с Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль. Сам Зеленский заявил, что не уверен, состоится ли у него встреча с российским президентом.