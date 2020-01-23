Организаторы удивлены отказом Зеленского посетить форум по Холокосту

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв – РИА Новости. Отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста, озвученный в день проведения мероприятия, вызывает недоумение, сообщила пресс-служба мемориального комплекса Яд Вашем.
Зеленский находится с рабочим визитом Израиле. Ранее он заявил в интервью газете Times of Israel, что поедет в Израиль для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения немецкого концлагеря в Освенциме, но не выступит там с речью. В четверг Зеленский сообщил, что не пойдет на форум, но примет участие во всех остальных предусмотренных мероприятиях и проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Израиля.
"Сегодня утром президент Украины объявил об отказе участвовать в церемонии на том основании, что уступает место выжившим в Холокосте. Президенту было объяснено, все оставшиеся в живых, которые в последние дни обратились к нам, получили ответ на свои запросы, и что у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент", - отметили в пресс-службе.
Председатель правления комплекса Авнер Шалев добавил, что Зеленский еще вчера утром собирался приехать, но его расписание поменялось.
"Мы не знаем, почему он передумал", – сказал Шалев.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Киев запросил встречу Зеленского с Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль. Сам Зеленский заявил, что не уверен, состоится ли у него встреча с российским президентом.
Всемирный форум памяти жертв Холокоста приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками 23 января 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых пройдет в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира. Президент России Владимир Путин, приглашенный в Иерусалим президентом Израиля Реувеном Ривлином не только примет участие в работе международного форума, но и будет присутствовать на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.