В Петербурге пациенты с подозрением на коронавирус остаются в больнице

"Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует, что на 23.01.2020 г. продолжают лечение трое больных с признаками респираторной инфекции в СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина", прибывших в Санкт-Петербург из КНР. Состояние больных удовлетворительное, температура тела субфебрильная. Предварительный диагноз – ОРВИ", - говорится в сообщении.