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В Петербурге пациенты с подозрением на коронавирус остаются в больнице
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РИА Новости

В Петербурге пациенты с подозрением на коронавирус остаются в больнице

13:33 23.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В больнице. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Три человека с подозрением на коронавирус остаются в больнице Санкт-Петербурга, предварительный диагноз - ОРВИ, анализы пока в лаборатории Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует, что на 23.01.2020 г. продолжают лечение трое больных с признаками респираторной инфекции в СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина", прибывших в Санкт-Петербург из КНР. Состояние больных удовлетворительное, температура тела субфебрильная. Предварительный диагноз – ОРВИ", - говорится в сообщении.
Анализы больных направлены на исследование в лабораторию референс-центра Роспотребнадзора, уточнили в пресс-службе.
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