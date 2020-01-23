СЕ отметил сохраняющуюся атмосферу нетерпимости и ксенофобии в Польше

Участники марша по случаю Дня независимости Польши на одной из улиц Варшавы. Архивное фото

Участники марша по случаю Дня независимости Польши на одной из улиц Варшавы

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Совет Европы в докладе о защите национальных меньшинств в Польше указал Варшаве на сохраняющуюся атмосферу нетерпимости, расизма и ксенофобии в стране.

В обнародованном в четверг докладе отмечается улучшение интеграции ряда меньшинств, в частности, цыган рома, в сфере образования. Также отмечается поддержка властями широкого спектра учреждений и проектов, в частности, сохранение еврейского наследия в Польше.

Одновременно с этим в релизе СЕ по докладу, поступившем в РИА Новости, отмечается сохраняющаяся атмосфера нетерпимости, расизма и ксенофобии в Польше. Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (РКНМ) указал, что "правовая база, защищающая права национальных меньшинств, в течение периода мониторинга в основном не изменилась".

В 2015 году сейм (нижняя палата парламента) Польши утвердил ряд поправок к Закону о национальных и этнических меньшинствах и о региональном языке, которые устранили бы некоторые недостатки, но в конечном итоге на них было наложено вето президента, отмечается в сообщении.

"К сожалению, Консультативный комитет не добился прогресса в отношении неоднократных просьб о признании силезцев в качестве этнического меньшинства или силезского в качестве регионального языка... Несмотря на значительное занижение данных, статистика показывает явную тенденцию к росту числа случаев разжигания ненависти и инцидентов на почве ненависти, причем наиболее целевыми группами являются мусульманская община, особенно после кризиса с беженцами в 2015 году, а также еврейское меньшинство, рома и все чаще - украинцы", - говорится в документе СЕ.

Комитет Совета Европы считает, что "необходимо срочно устранить недооценку, недоверие к властям, а также отсутствие эффективного расследования и судебного преследования за предполагаемые преступления на почве ненависти".