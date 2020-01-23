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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-23T13:05+0300
https://ria.ru/20200123/1563775971.html
В Конституцию могут внести право на бесплатное среднее образование
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РИА Новости

В Конституцию могут внести право на бесплатное среднее образование

13:03 23.01.2020 (обновлено: 13:05 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что в рамках подготовки поправок ко второму чтению в проект об изменениях в конституцию могут внести право граждан на бесплатное среднее образование.
Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в конституцию.
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"Есть вопросы, которые, возможно, нужно будет внести как дополнение. Буквально вчера Вячеслав Алексеевич Никонов (глава комитета Госдумы по образованию и науке) обратил внимание на то, что в статье 43 у нас закреплено право на начальное образование, основное общее, а вот среднего - как право граждан на бесплатное образование - нет. Его замечание, возможно, мы изучим, и если найдем поддержку и понимание со стороны общества, экспертов, депутатов, будем вносить как поправку", - заявил Володин.
В понедельник в Госдуму внесен проект закона о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
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В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
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Послание президента России Федеральному собраниюСоциальный навигаторСН_ОбразованиеГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
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