В Конституцию могут внести право на бесплатное среднее образование

"Есть вопросы, которые, возможно, нужно будет внести как дополнение. Буквально вчера Вячеслав Алексеевич Никонов (глава комитета Госдумы по образованию и науке) обратил внимание на то, что в статье 43 у нас закреплено право на начальное образование, основное общее, а вот среднего - как право граждан на бесплатное образование - нет. Его замечание, возможно, мы изучим, и если найдем поддержку и понимание со стороны общества, экспертов, депутатов, будем вносить как поправку", - заявил Володин.