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Москалькова: поездка к Иссахар не связана с возможным помилованием
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РИА Новости

Москалькова: поездка к Иссахар не связана с возможным помилованием

13:00 23.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Визит к осуждённой в РФ израильтянке Нааме Иссахар не связан с возможным решением о ее помиловании, поездка планировалась давно, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее в пресс-службе омбудсмена сообщили, что Москалькова посетит осужденную в РФ израильтянку в четверг.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи в Иерусалиме с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой. 23 января 2020
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"Я посещаю ее не в связи с помилованием, у меня нет таких полномочий, чтобы обращаться самой с помилованием..... Намечала уже давно своё посещение, с точки зрения (проверки - Прим. ред.), как соблюдаются языковой режим, питания, условия содержания под стражей и медицинское обслуживание, и я очень рада, что состоялась встреча президента (Владимира Путина) с мамой (осужденной)", - сказала Москалькова журналистам.
Омбудсмен напомнила, что обращение по поводу Иссахар к ней поступило в прошлом году вместе с сигналом о нарушении права на телефонный звонок и свидание с матерью.
"Я обращалась в прокуратуру, просила, ходатайствовала, чтобы нарушения были устранены - ей было дано разрешение на связь с матерью, я чрезвычайно была этому рада", - добавила Москалькова.
В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
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Наама ИссахарТатьяна МоскальковаРоссияИзраильПроисшествия
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