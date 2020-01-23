Москалькова: поездка к Иссахар не связана с возможным помилованием

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Визит к осуждённой в РФ израильтянке Визит к осуждённой в РФ израильтянке Нааме Иссахар не связан с возможным решением о ее помиловании, поездка планировалась давно, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Ранее в пресс-службе омбудсмена сообщили, что Москалькова посетит осужденную в РФ израильтянку в четверг.

"Я посещаю ее не в связи с помилованием, у меня нет таких полномочий, чтобы обращаться самой с помилованием..... Намечала уже давно своё посещение, с точки зрения (проверки - Прим. ред.), как соблюдаются языковой режим, питания, условия содержания под стражей и медицинское обслуживание, и я очень рада, что состоялась встреча президента (Владимира Путина) с мамой (осужденной)", - сказала Москалькова журналистам.

Омбудсмен напомнила, что обращение по поводу Иссахар к ней поступило в прошлом году вместе с сигналом о нарушении права на телефонный звонок и свидание с матерью.

"Я обращалась в прокуратуру, просила, ходатайствовала, чтобы нарушения были устранены - ей было дано разрешение на связь с матерью, я чрезвычайно была этому рада", - добавила Москалькова.

В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.