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Москалькова посетит осужденную израильтянку Иссахар
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РИА Новости

Москалькова посетит осужденную израильтянку Иссахар

11:54 23.01.2020
958
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в четверг посетит осужденную в РФ израильтянку Нааму Иссахар, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху в четверг встретятся в Израиле с матерью осужденной в РФ израильтянки.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
09:34
Москалькова: Иссахар несколько раз отказывали в свиданиях с матерью
"Мы поедем сегодня ее (Иссахар - ред.) посещать",- сказали в пресс-службе Москальковой.
В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Израильтянка Наама Иссахар
20 января, 21:57
Нетаньяху встретился с матерью осужденной в России Наамы Иссахар
3830038
Обсудить 5
Наама ИссахарТатьяна МоскальковаМосковский областной судВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильПроисшествия
Популярные комментарии
Носятся с этой зэчкой, как с писаной торбой. Как будто других проблем в стране нет.
23 января, 12:19
Владимир Ф. Быченков
50001136
Судя по статье у представителя РФ по правам человека другое мнение. И ваш жаргон, она навряд ли одобрила.
23 января, 12:27
Денис Водовозов
4110002
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