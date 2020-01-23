Москалькова посетит осужденную израильтянку Иссахар

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в четверг посетит осужденную в РФ израильтянку Нааму Иссахар, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху в четверг встретятся в Израиле с матерью осужденной в РФ израильтянки.
"Мы поедем сегодня ее (Иссахар - ред.) посещать",- сказали в пресс-службе Москальковой.
В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
20 января, 21:57Нетаньяху встретился с матерью осужденной в России Наамы Иссахар