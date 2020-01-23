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Путин назвал Холокост общей трагедией России и Израиля
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РИА Новости

Путин назвал Холокост общей трагедией России и Израиля

12:52 23.01.2020 (обновлено: 13:32 23.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Холокост общей трагедией России и Израиля, отметив, что 40% замученных евреев были из Советского Союза.
Путин в четверг прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Также российский лидер примет участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.
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"Что касается трагедии Холокоста, 40% убитых и замученных евреев - это евреи Советского Союза", - заявил Путин в ходе встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином.
Он добавил, что это в полном смысле слова общая трагедия двух стран. Он также поблагодарил Ривлина за возможность быть в Иерусалиме.
Ранее Путин побеседовал с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также провел встречу с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар.
Изначально визит российского лидера в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было принято решение сократить его до одного дня.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
10:18
Израиль будет бороться с героизацией антисемитских лидеров
5022005
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