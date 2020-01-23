ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин назвал Холокост общей трагедией России и Израиля , отметив, что 40% замученных евреев были из Советского Союза.

Путин в четверг прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Также российский лидер примет участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.

"Что касается трагедии Холокоста, 40% убитых и замученных евреев - это евреи Советского Союза", - заявил Путин в ходе встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

Он добавил, что это в полном смысле слова общая трагедия двух стран. Он также поблагодарил Ривлина за возможность быть в Иерусалиме.

Ранее Путин побеседовал с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также провел встречу с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар.