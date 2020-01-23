В Казахстане за год от кори умер 21 человек

НУР-СУЛТАН, 23 янв – РИА Новости. За прошлый год в Казахстане от кори скончался 21 человек, включая 19 детей, сообщил заместитель председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана Жандарбек Бекшин.
"За прошлый год был зафиксирован 21 летальный случай, в том числе 19 детей. Все они были непривиты. У двоих взрослых статус не известен, но, скорее всего, они тоже были не привиты", - сказал Бекшин на брифинге в Нур-Султане.
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Вместе с тем он рассказал, что меры по вакцинации населения, относящегося к группам риска, помогли снизить заболеваемость корью в стране.
"Заболеваемость снизилась в четыре раза. Мы провели вакцинацию в группах риска – это люди 20-29 лет, а также дети. Для этого приобрели 2 миллиона 13 тысяч доз вакцины, по регионам раздали, сейчас эта работа в стадии завершения", - рассказал он, не уточнив количество заболевших.
Бекшин отметил, что ранее вакцинация детей проводилась в возрасте 12-15 месяцев, но в связи с ростом заболеваемости корью среди детей, не достигших этого возраста, было принято решение прививать их с девяти месяцев. "Поскольку болели даже дети, которые не достигли прививочного возраста…, наши ученые дали добро на вакцинацию детей с девяти месяцев", - сказал представитель Минздрава.