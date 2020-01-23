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Туризм
2020-01-23T15:56+0300
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В Россию на Восточный Новый год приедут 15 тысяч туристов из Китая
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РИА Новости

В Россию на Восточный Новый год приедут 15 тысяч туристов из Китая

15:56 23.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушка на Красной площади в Москве
Девушка на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
СЫКТЫВКАР, 23 янв — РИА Новости. Аналитики рассчитывают, что в период Восточного Нового года Москву и Санкт-Петербург посетят порядка 15 тысяч туристов из Китая, сообщил РИА Новости исполнительный директор туристической Ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.
"В целом темп прибытия китайских туристов вполне сопоставим с 2019 годом. В прошлом году за время китайского Нового года Москву и Санкт-Петербург в совокупности посетило примерно 15 тысяч человек, — сказал собеседник агентства. — В текущем году мы ожидаем, что количество гостей из КНР будет не меньше".
Аналитики отмечают, что за последние три-четыре года в этот традиционно низкий сезон для России появился стабильный рост по туристам из азиатских направлений, в частности из Китая. "Примечательно, что они едут к нам именно зимой, при том что в их стране существует устойчивое представление о России как о холодной стране, — пояснил Агамов. — Еще восемь лет назад было невозможно представить, что туристы из Поднебесной поедут к нам в самый разгар холодов, тем более в свой праздник".
Китайский Новый год называют "Золотой неделей", в 2020 году он приходится на 25 января.
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