В Россию на Восточный Новый год приедут 15 тысяч туристов из Китая

"В целом темп прибытия китайских туристов вполне сопоставим с 2019 годом. В прошлом году за время китайского Нового года Москву и Санкт-Петербург в совокупности посетило примерно 15 тысяч человек, — сказал собеседник агентства. — В текущем году мы ожидаем, что количество гостей из КНР будет не меньше".

Аналитики отмечают, что за последние три-четыре года в этот традиционно низкий сезон для России появился стабильный рост по туристам из азиатских направлений, в частности из Китая. "Примечательно, что они едут к нам именно зимой, при том что в их стране существует устойчивое представление о России как о холодной стране, — пояснил Агамов. — Еще восемь лет назад было невозможно представить, что туристы из Поднебесной поедут к нам в самый разгар холодов, тем более в свой праздник".