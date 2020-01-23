Голикова оценила работу по отраслевой системе оплаты труда медиков

"Хотела бы обратить внимание на работу, которую вы сейчас ведете по организация новой системы оплаты труда в здравоохранении. Вы здесь плотно взаимодействуете с министерством труда и социальной защиты, прошу вас также плотно взаимодействовать. Отраслевая система оплаты труда в здравоохранении должна быть принята уже в апреле этого года, двигаться мы будем после ее принятия к внедрению, начиная уже с конца 2020 года", - сказала Голикова на представлении нового министра здравоохранения.