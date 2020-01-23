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Голикова оценила работу по отраслевой системе оплаты труда медиков
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РИА Новости

Голикова оценила работу по отраслевой системе оплаты труда медиков

12:48 23.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Отраслевая система оплаты труда в здравоохранении должна быть принята уже в апреле этого года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Хотела бы обратить внимание на работу, которую вы сейчас ведете по организация новой системы оплаты труда в здравоохранении. Вы здесь плотно взаимодействуете с министерством труда и социальной защиты, прошу вас также плотно взаимодействовать. Отраслевая система оплаты труда в здравоохранении должна быть принята уже в апреле этого года, двигаться мы будем после ее принятия к внедрению, начиная уже с конца 2020 года", - сказала Голикова на представлении нового министра здравоохранения.
Татьяна Голикова
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Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
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