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Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек
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РИА Новости

Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

12:45 23.01.2020 (обновлено: 13:43 23.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины в Киеве
Флаг Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 23 янв - РИА Новости. Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
Ранее Дубилет заявил, что перепись населения в конце 2020 года будет проведена при помощи анализа данных SIM-карт, это позволит сэкономить 83-124 миллиона долларов. Первый пробный этап переписи населения прошел в Киеве с 1 по 10 декабря, второй - с 14 по 23 декабря 2019 года.
"Три метода дали приблизительно одинаковый результат – 37,289 миллиона человек на территории Украины. К сожалению, эта цифра не включает людей, которые постоянно проживают за границей и на оккупированных территориях", - заявил Дубилет на брифинге. По его словам, население Киева по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 3,7 миллиона человек.
Прошлая перепись населения на Украине состоялась в 2001 году, тогда население страны составило 48,45 миллиона человек.
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Согласно результатам исследования, население Украины по полу распределяется следующим образом: 20,01 миллиона составляют женщины, 17,28 миллиона - мужчины. В структуре населения по возрасту дети (от 0-14 лет) составляют 15,4%, ранний трудоспособный возраст (14-25 лет) – 9,6%, основной трудоспособный возраст (25 – 54 лет) – 44,1%, зрелый трудоспособный возраст (55-64 лет) - 14,1%, пожилые люди (старше 65 лет) - 16,8%.
Погрешность численности наличного населения не превышает 2,86% от оценок по каждому трех методов.
По словам Дубилета, окончательное решение по проведению переписи населения будет принято в течении двух-трех месяцев.
Люди на улице Токио
19 июня 2019, 08:00
Названы страны, которые скоро уничтожат себя
3985519416
Обсудить 35
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Популярные комментарии
А насколько миллионов сократилось насиление России с 2001 г. ???
23 января, 15:04
Николай Пономарёв
13000014
Многие по Евросоюзу разъехались, работу, жилье хорошее нашли...
23 января, 14:51
MPMax Payne
810008
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