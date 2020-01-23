Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

КИЕВ, 23 янв - РИА Новости. Численность населения Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет , презентуя результаты пробной переписи населения.

Ранее Дубилет заявил, что перепись населения в конце 2020 года будет проведена при помощи анализа данных SIM-карт, это позволит сэкономить 83-124 миллиона долларов. Первый пробный этап переписи населения прошел в Киеве с 1 по 10 декабря, второй - с 14 по 23 декабря 2019 года.

"Три метода дали приблизительно одинаковый результат – 37,289 миллиона человек на территории Украины. К сожалению, эта цифра не включает людей, которые постоянно проживают за границей и на оккупированных территориях", - заявил Дубилет на брифинге. По его словам, население Киева по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 3,7 миллиона человек.

Прошлая перепись населения на Украине состоялась в 2001 году, тогда население страны составило 48,45 миллиона человек.

Согласно результатам исследования, население Украины по полу распределяется следующим образом: 20,01 миллиона составляют женщины, 17,28 миллиона - мужчины. В структуре населения по возрасту дети (от 0-14 лет) составляют 15,4%, ранний трудоспособный возраст (14-25 лет) – 9,6%, основной трудоспособный возраст (25 – 54 лет) – 44,1%, зрелый трудоспособный возраст (55-64 лет) - 14,1%, пожилые люди (старше 65 лет) - 16,8%.

Погрешность численности наличного населения не превышает 2,86% от оценок по каждому трех методов.