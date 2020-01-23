ГД рассмотрит проект о поправке в Конституцию во II чтении 11 февраля

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Государственная дума может рассмотреть президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ во втором чтении 11 февраля, заявил на пленарном заседании председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в конституцию.
"Нам крайне важно с вами продолжить работу в рамках комитетов, фракций с тем, чтобы выйти в соответствии с предлагаемым решением на 11 февраля для рассмотрения во втором чтении", - сказал Володин.