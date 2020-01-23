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Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-23T12:25+0300
https://ria.ru/20200123/1563773565.html
ГД рассмотрит проект о поправке в Конституцию во II чтении 11 февраля
https://cdn22.img.ria.ru/images/155280/13/1552801390_0:0:2879:1620_1036x0_80_0_0_08a6941c0075a1bcd950d33b25d457a1.jpg
РИА Новости

ГД рассмотрит проект о поправке в Конституцию во II чтении 11 февраля

12:25 23.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заседании Государственной Думы РФ в Москве
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заседании Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заседании Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Государственная дума может рассмотреть президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ во втором чтении 11 февраля, заявил на пленарном заседании председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в конституцию.
"Нам крайне важно с вами продолжить работу в рамках комитетов, фракций с тем, чтобы выйти в соответствии с предлагаемым решением на 11 февраля для рассмотрения во втором чтении", - сказал Володин.
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Послание президента России Федеральному собраниюГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияПолитика
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