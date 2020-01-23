Онищенко призвал не паниковать из-за нового коронавируса

"Паниковать я бы вас не призывал. Этого делать не надо. Двенадцатимиллионный город, запредельная скученность... но количество заболевших (если грипп начинается, он сразу сметает все), а тут нарастание идёт на сотню случаев в этом огромном городе и в целом в стране. Но надо отдать должное, разнесли они его по всему, 25 провинций, самые крупные города - Пекин, Шанхай и так далее - задействованы", - рассказал Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА" Россия Сегодня".