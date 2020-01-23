Онищенко призвал не паниковать из-за нового коронавируса

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Коронавирус не должен вызывать панику, его нарастание идёт только на сотню случаев в китайском Ухане и в целом в КНР, а специфическим методом лечения может стать вакцина, сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
"Паниковать я бы вас не призывал. Этого делать не надо. Двенадцатимиллионный город, запредельная скученность... но количество заболевших (если грипп начинается, он сразу сметает все), а тут нарастание идёт на сотню случаев в этом огромном городе и в целом в стране. Но надо отдать должное, разнесли они его по всему, 25 провинций, самые крупные города - Пекин, Шанхай и так далее - задействованы", - рассказал Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА" Россия Сегодня".
Онищенко также отметил, что медицина эту тему знает, особенности лечения уже проясняются.
"Специфическим методом лечения, или даже профилактики может стать вакцина. Сделать её не трудно.... Но сегодня трудно понять, кого прививать", - добавил Онищенко.
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