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2020-01-23T12:09+0300
https://ria.ru/20200123/1563772565.html
Эстония предоставит гражданство 36 жителям страны
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РИА Новости

Эстония предоставит гражданство 36 жителям страны

12:09 23.01.2020
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© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 23 янв - РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг решило предоставить гражданство 36 жителям страны, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Правительство одобрило предоставление гражданство 31 лицу, которое отвечает предусмотренным законом требованиям для его получения. В настоящий момент они не имеют определенного гражданства. Правительство также предоставит гражданство отцу и его несовершеннолетнему ребенку, а также матери и ее несовершеннолетнему ребенку при условии, что родители откажутся от гражданства РФ, а также возвращение гражданства лицу, лишившемуся его в несовершеннолетнем возрасте", - говорится в сообщении.
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В Эстонии после обретения независимости в 1991 году гражданами стали только те, чьи родители или они лично проживали в стране до 1940 года. Остальные получают гражданство в порядке натурализации. Для этого необходимо сдать экзамены на знание государственного языка и на эстонском языке ответить на вопросы по основам конституции и закону о гражданстве.
Всего в республике проживают более 1,3 миллиона человек. Число проживающих в Эстонии граждан РФ составляет более 100 тысяч человек. Около 70 тысяч жителей не имеют определенного гражданства. В 2019 году эстонское гражданство получили 732 человека. В последние годы Эстония неоднократно подвергалась критике со стороны России и международных организаций за большое число неграждан в стране.
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