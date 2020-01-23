Эстония предоставит гражданство 36 жителям страны

"Правительство одобрило предоставление гражданство 31 лицу, которое отвечает предусмотренным законом требованиям для его получения. В настоящий момент они не имеют определенного гражданства. Правительство также предоставит гражданство отцу и его несовершеннолетнему ребенку, а также матери и ее несовершеннолетнему ребенку при условии, что родители откажутся от гражданства РФ, а также возвращение гражданства лицу, лишившемуся его в несовершеннолетнем возрасте", - говорится в сообщении.

В Эстонии после обретения независимости в 1991 году гражданами стали только те, чьи родители или они лично проживали в стране до 1940 года. Остальные получают гражданство в порядке натурализации. Для этого необходимо сдать экзамены на знание государственного языка и на эстонском языке ответить на вопросы по основам конституции и закону о гражданстве.