Кравцов надеется на сохранение преемственности в Минпросвещения

"Определенное время я работал под вашим руководством в структуре министерства образования и науки, и в последнее время, полтора года, взаимодействовали со всеми коллегами из министерства. Это взаимодействие и работа, надеюсь, с Рособрнадзором продолжится, я уже тоже свои коллегам об этом сказал... Надеюсь, что такое же конструктивное взаимодействие сохранится", - сказал Кравцов во время представления его вице-премьером Татьяной Голиковой коллективу Минпросвещения.