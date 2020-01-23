СК проведет проверку из-за падения глыбы льда на школьницу в Самаре

САМАРА, 23 янв - РИА Новости. Следователи проведут проверку по факту схода наледи с крыши многоквартирного дома в Самаре на 15-летнюю девочку, сообщает в четверг пресс-служба СУСК по региону.
Ранее ГУМЧС по Самарской области сообщило, что 21 января в 23.40 (22.40 мск) в Советском районе Самары с крыши жилого многоквартирного дома сошла наледь. В результате происшествия пострадала 15-летняя девочка, она была госпитализирована. Как уточнили в следственном управлении, в настоящее время ведомство инициировало изъятие из органов полиции материалов проверки по факту произошедшего.
"После поступления материалов будет проведена доследственная проверка, по результатам которой принято процессуальная решение", - говорится в сообщении.
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