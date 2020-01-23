СК проведет проверку из-за падения глыбы льда на школьницу в Самаре

Ранее ГУМЧС по Самарской области сообщило, что 21 января в 23.40 (22.40 мск) в Советском районе Самары с крыши жилого многоквартирного дома сошла наледь. В результате происшествия пострадала 15-летняя девочка, она была госпитализирована. Как уточнили в следственном управлении, в настоящее время ведомство инициировало изъятие из органов полиции материалов проверки по факту произошедшего.