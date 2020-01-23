Киев намерен передать "Укрзализныцю" в управление Deutsche Bahn

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости. Компанию "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") могут на десять лет передать в управление крупнейшему железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn.
Об этом на Международном экономическом форуме в Давосе заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Накануне в своем Telegram он сообщил о подписании меморандума о сотрудничестве между украинским министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn.
Гончарук подчеркнул, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.
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