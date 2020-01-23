Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока — 2"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2" , следует из данных навигационного портала MarineTraffic.

По сведениям РБК, этот корабль занимается инспектированием морских трубопроводов, его арендовала шведская компания MMT Sweden.

В пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG РИА Новости сообщили, что Stril Explorer "проводит согласованные исследования морского дна по маршруту газопровода юго-восточнее острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании ".

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой "Северного потока — 2", приостановила работу и отвела специальные суда.

Позднее в Госдепе США пояснили, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года, однако Allseas не стала возобновлять прокладку.

В МИД России заявили, что санкции США выглядят как жест отчаяния, они не смогут заблокировать проект.