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Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока — 2"

11:55 23.01.2020 (обновлено: 13:27 23.01.2020)
103634
© Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
© Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
По сведениям РБК, этот корабль занимается инспектированием морских трубопроводов, его арендовала шведская компания MMT Sweden.
В пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG РИА Новости сообщили, что Stril Explorer "проводит согласованные исследования морского дна по маршруту газопровода юго-восточнее острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании".

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
12 января, 20:46
Миллер заявил о способности России достроить "Северный поток — 2"
В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой "Северного потока — 2", приостановила работу и отвела специальные суда.
Позднее в Госдепе США пояснили, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года, однако Allseas не стала возобновлять прокладку.
В МИД России заявили, что санкции США выглядят как жест отчаяния, они не смогут заблокировать проект.
Как отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер, у компании есть мощность для самостоятельного завершения проекта, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось ранее
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Обсудить 35
Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2ШвецияДанияНорвегияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Возможно - не прав. Но по мне, так рядом (абсолютно случайно) должна всплыть наша лодка. Желательно ядерная. Без каких-то слов. Просто всплыть. Ну очень рядом. На это нас должно хватить.
23 января, 13:32
vvvias Вечканов Виктор
210201109
Свои корабли послать надо для присмотра, а то под шумок на металлолом разбирать начнут.
23 января, 13:15
NNikki_5519
160332107
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