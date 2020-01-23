Адвокат: комик Долгополов уехал за границу из-за полицейской проверки

Выступление, ставшее поводом для проверки, Долгополов дал в петербургском баре HopHead почти год назад, в феврале 2019-го. Какие именно формулировки возмутили жителя подмосковного Орехово-Зуево, написавшего жалобу в силовые органы, не уточняется.

"В таких делах совершенно невозможно предугадать дальнейшее их развитие… У нас в России проверка очень быстро может превратиться в уголовное дело. До прояснения обстоятельств этой ситуации Александр принял решение временно уехать, но он обязательно вернется", - сказал адвокат.

При этом с защитой, по словам Соловьева, полиция пока не выходит на связь, "несмотря на мои настойчивые попытки связаться".

Между тем известная защитой религиозных ценностей депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с РИА Новости ранее призвала верующих игнорировать шутки комиков на религиозную тематику и не бегать с жалобами на "высказывания невежд". По ее словам, "устраивать инквизицию тоже неверно".