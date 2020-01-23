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https://ria.ru/20200123/1563771227.html
Адвокат: комик Долгополов уехал за границу из-за полицейской проверки
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РИА Новости

Адвокат: комик Долгополов уехал за границу из-за полицейской проверки

11:49 23.01.2020
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© Аккаунт Александра Долгополова на YoutubeСкриншот видео Александра Долгополова
Скриншот видео Александра Долгополова
© Аккаунт Александра Долгополова на Youtube
Скриншот видео Александра Долгополова
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Комик Александр Долгополов уехал из России за границу после того, как полиция начала проверять его выступление из-за жалобы человека, увидевшего в словах юмориста оскорбление верующих, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Леонид Соловьев.
Выступление, ставшее поводом для проверки, Долгополов дал в петербургском баре HopHead почти год назад, в феврале 2019-го. Какие именно формулировки возмутили жителя подмосковного Орехово-Зуево, написавшего жалобу в силовые органы, не уточняется.
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"В таких делах совершенно невозможно предугадать дальнейшее их развитие… У нас в России проверка очень быстро может превратиться в уголовное дело. До прояснения обстоятельств этой ситуации Александр принял решение временно уехать, но он обязательно вернется", - сказал адвокат.
При этом с защитой, по словам Соловьева, полиция пока не выходит на связь, "несмотря на мои настойчивые попытки связаться".
Между тем известная защитой религиозных ценностей депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с РИА Новости ранее призвала верующих игнорировать шутки комиков на религиозную тематику и не бегать с жалобами на "высказывания невежд". По ее словам, "устраивать инквизицию тоже неверно".
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Александр Долгополов (комик)Новости - Религия и мировоззрениеОрехово-ЗуевоРоссияПроисшествия
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