Адвокат: комик Долгополов уехал за границу из-за полицейской проверки

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Комик Александр Долгополов уехал из России за границу после того, как полиция начала проверять его выступление из-за жалобы человека, увидевшего в словах юмориста оскорбление верующих, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Леонид Соловьев.
Выступление, ставшее поводом для проверки, Долгополов дал в петербургском баре HopHead почти год назад, в феврале 2019-го. Какие именно формулировки возмутили жителя подмосковного Орехово-Зуево, написавшего жалобу в силовые органы, не уточняется.
"В таких делах совершенно невозможно предугадать дальнейшее их развитие… У нас в России проверка очень быстро может превратиться в уголовное дело. До прояснения обстоятельств этой ситуации Александр принял решение временно уехать, но он обязательно вернется", - сказал адвокат.
При этом с защитой, по словам Соловьева, полиция пока не выходит на связь, "несмотря на мои настойчивые попытки связаться".
Между тем известная защитой религиозных ценностей депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с РИА Новости ранее призвала верующих игнорировать шутки комиков на религиозную тематику и не бегать с жалобами на "высказывания невежд". По ее словам, "устраивать инквизицию тоже неверно".
Уголовный кодекс России предусматривает за публичное оскорбление чувств верующих лишение свободы на срок до одного года и другие, более мягкие виды наказания.