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Религия и мировоззрение
2020-01-22T19:49+0300
https://ria.ru/20200122/1563739552.html
Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
https://cdn21.img.ria.ru/images/156374/50/1563745012_28:0:931:508_1036x0_80_0_0_576655fce4f5aced0bbff3635b120e57.jpg
РИА Новости

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

15:49 22.01.2020 (обновлено: 19:49 22.01.2020)
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© Аккаунт Александра Долгополова на YoutubeСкриншот видео Александра Долгополова
Скриншот видео Александра Долгополова
© Аккаунт Александра Долгополова на Youtube
Скриншот видео Александра Долгополова
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Подмосковная полиция проводит проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих.

"В МУ МВД России "Орехово-Зуевское" из городской прокуратуры поступило обращение гражданина по факту распространения в сети Интернет информации, оскорбляющей чувства верующих", — сказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.

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По данному факту проводится проверка, добавили в полиции.
По информации источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о выступающем в жанре стендапа Долгополове.
Ранее в СМИ сообщалось, что полиция проверяет видео выступления Долгополова в Санкт-Петербурге в феврале 2019 года, набравшее в Сети более двух миллионов просмотров, из-за шуток о религии и правительстве.
Телеведущий Иван Ургант
16 января, 17:09Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеМВД РФМосковская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Какие верующие нежные)
22 января, 16:25
Иван Козорезов
1598105102
Путин, своим заигрыванием с религиями заложил основу для раскола Государства без всякой бомбы. Религиозные фанаты фанатизны и анрессивны...
22 января, 17:29
Gena
138021385
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