Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Подмосковная полиция проводит проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих.
"В МУ МВД России "Орехово-Зуевское" из городской прокуратуры поступило обращение гражданина по факту распространения в сети Интернет информации, оскорбляющей чувства верующих", — сказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
По данному факту проводится проверка, добавили в полиции.
По информации источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о выступающем в жанре стендапа Долгополове.
Ранее в СМИ сообщалось, что полиция проверяет видео выступления Долгополова в Санкт-Петербурге в феврале 2019 года, набравшее в Сети более двух миллионов просмотров, из-за шуток о религии и правительстве.