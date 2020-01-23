Крашенинников: пенсионный возраст не является предметом Конституции

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вопрос об изменении пенсионного возраста не является предметом конституции, это регулируется федеральным законом, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправки в конституцию Павел Крашенинников.
В четверг Госдума рассматривает в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ. Во время обсуждения документа депутат Елена Драпеко ("Справедливая Россия") подняла вопрос о возможности отменить ранее принятые изменения в пенсионное законодательство. "Может быть, внося поправки в Конституцию, мы можем исправить ситуацию и не только говорить об индексации пенсий?" - сказала она.
"Это не предмет Конституции. Это предмет федерального закона, который устанавливает порядок начисления пенсий, кому, как и так далее. Это не является предметом Конституции", - ответил Крашенинников.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, в котором прописано поэтапное с 2019 года повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ.