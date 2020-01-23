Крашенинников: пенсионный возраст не является предметом Конституции

"Это не предмет Конституции. Это предмет федерального закона, который устанавливает порядок начисления пенсий, кому, как и так далее. Это не является предметом Конституции", - ответил Крашенинников.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, в котором прописано поэтапное с 2019 года повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ.