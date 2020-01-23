СМИ: Токио замалчивал факты о переговорах 1956 года о Южных Курилах

Стенограммы на русском языке опубликовали еще в 1996 году, с ними можно ознакомиться в интернете, однако для японцев статья стала откровением.
Речь идет о беседах в Москве главы советского правительства Никиты Хрущева и министра рыболовства, сельского и лесного хозяйства Итиро Коно в течение трех дней — 16, 17 и 18 октября 1956-го.
В конце этих переговоров японцы согласились с предложением СССР убрать из будущего соглашения формулировку о том, что после передачи Токио Хабомаи и Шикотана будет затрагиваться территориальный вопрос.
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Иными словами, территориальный вопрос впредь было решено не упоминать вовсе.
"До сих пор опубликованные записи и воспоминания японцев умалчивали эти факты. Однако российская сторона естественно знала о реальном положении дел. Возможно, это и стало одним из обстоятельств существования твердой позиции о том, что территориальной проблемы с Японией не существует", — пишет автор статьи.
По ее словам, нынешнее японское правительство Синдзо Абэ пошло на изменение курса, направленного на возвращение всех четырех островов Южных Курил, включая еще Кунашир и Итуруп.
"Для того чтобы заручиться пониманием народа, следует прямо объяснить исторические факты, в том числе раскрыть записи того времени", — сказано в публикации.
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Таким образом, в 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
В Москве рассчитывали, что это поставит точку в споре, однако в Токио не отказались от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор долгое время ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого — заключение мирного договора.
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