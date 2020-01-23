СМИ: Токио замалчивал факты о переговорах 1956 года о Южных Курилах

ТОКИО, 23 янв — РИА Новости. Японские официальные лица до сих пор замалчивали истинные факты о договоренностях 1956 года с бывшим Японские официальные лица до сих пор замалчивали истинные факты о договоренностях 1956 года с бывшим СССР о Южных Курилах, написала газета "Асахи" на основе найденных записей о переговорах двух стран.

Стенограммы на русском языке опубликовали еще в 1996 году, с ними можно ознакомиться в интернете, однако для японцев статья стала откровением.

Речь идет о беседах в Москве главы советского правительства Никиты Хрущева и министра рыболовства, сельского и лесного хозяйства Итиро Коно в течение трех дней — 16, 17 и 18 октября 1956-го.

В конце этих переговоров японцы согласились с предложением СССР убрать из будущего соглашения формулировку о том, что после передачи Токио Хабомаи и Шикотана будет затрагиваться территориальный вопрос.

Иными словами, территориальный вопрос впредь было решено не упоминать вовсе.

"До сих пор опубликованные записи и воспоминания японцев умалчивали эти факты. Однако российская сторона естественно знала о реальном положении дел. Возможно, это и стало одним из обстоятельств существования твердой позиции о том, что территориальной проблемы с Японией не существует", — пишет автор статьи.

По ее словам, нынешнее японское правительство Синдзо Абэ пошло на изменение курса, направленного на возвращение всех четырех островов Южных Курил, включая еще Кунашир и Итуруп.

"Для того чтобы заручиться пониманием народа, следует прямо объяснить исторические факты, в том числе раскрыть записи того времени", — сказано в публикации.

Таким образом, в 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

В Москве рассчитывали, что это поставит точку в споре, однако в Токио не отказались от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.