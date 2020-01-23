Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T13:41+0300
https://ria.ru/20200123/1563769362.html
Скабеева ответила на предложение Водонаевой оштрафовать ее
https://cdn21.img.ria.ru/images/155319/19/1553191920_0:146:2951:1806_1036x0_80_0_0_5157023809f4cea7edac0b3cc1716c92.jpg
РИА Новости

Скабеева ответила на предложение Водонаевой оштрафовать ее

11:16 23.01.2020 (обновлено: 13:41 23.01.2020)
74075
© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
Телеведущая Ольга Скабеева. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на предложение модели Алены Водонаевой сначала оштрафовать ее, Виталия Милонова и Ивана Охлобыстина, а также Ольгу Глацких за их слова.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Водонаеву на 100 миллионов рублей из-за ее высказывания "о нищих россиянах и быдле".
Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
01:40
Юрист призвал судить Водонаеву за слова о "быдле" и маткапитале

"Кажется, после угрозы быть оштрафованной поняла, что все серьезно, и ищет себе компанию; но нет, Алена, выкручивайтесь сами!" — написала Скабеева в Telegram.

Телеведущая Ольга Скабеева
Ольга Скабеева
Телеведущая
Она также попросила коллег не звонить ей, объяснив это тем, что не является "специалистом по Алене Водонаевой".
Ранее телеведущая и модель Алена Водонаева написала в инстаграме, что из-за введения материнского капитала на первого ребенка "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей ради денег. Позднее она заявила, что осуждающие ее люди концентрируют внимание лишь на слове "быдло", искажая слова и отвлекая от главной мысли.
В декабре Водонаева заявила, что "презирает" семьи, живущие в "нищете" и при этом воспитывающие нескольких детей. По мнению телеведущей, в России рожают либо богатые, либо необразованные.
Алена Водонаева
21 января, 18:46
Попов упрекнул Водонаеву за слова о "быдле", получающем маткапитал
4224210625136
Обсудить 24
Алена ВодонаеваОльга СкабееваШоу-бизнесОльга ГлацкихМатеринский капиталTelegram (приложение)InstagramВиталий МилоновГосдума РФИван ОхлобыстинВячеслав ВолодинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Да че эту скабееву суют везде.. Сказала, ответила.. Кто она вообще такая..
23 января, 12:06
eaermak agat
84310181
Главное начать. Ну начнут с этой "модели", как предложил Володин, а остальные, глядишь, "придут в себя".
23 января, 11:43
MFMike Fauley
116000335
Рекомендуем
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Операция ФСБ РФ
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, Освенцим (Польша)
Историк удивился из-за слов премьера Польши о Второй мировой войне
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная Классик"
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ рассказало о провале Зеленского в Давосе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
Лента новостейМолния