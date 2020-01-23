Скабеева ответила на предложение Водонаевой оштрафовать ее

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на предложение модели Алены Водонаевой сначала оштрафовать ее, Виталия Милонова и Ивана Охлобыстина, а также Ольгу Глацких за их слова.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Водонаеву на 100 миллионов рублей из-за ее высказывания "о нищих россиянах и быдле".
"Кажется, после угрозы быть оштрафованной поняла, что все серьезно, и ищет себе компанию; но нет, Алена, выкручивайтесь сами!" — написала Скабеева в Telegram.
Она также попросила коллег не звонить ей, объяснив это тем, что не является "специалистом по Алене Водонаевой".
Ранее телеведущая и модель Алена Водонаева написала в инстаграме, что из-за введения материнского капитала на первого ребенка "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей ради денег. Позднее она заявила, что осуждающие ее люди концентрируют внимание лишь на слове "быдло", искажая слова и отвлекая от главной мысли.
В декабре Водонаева заявила, что "презирает" семьи, живущие в "нищете" и при этом воспитывающие нескольких детей. По мнению телеведущей, в России рожают либо богатые, либо необразованные.