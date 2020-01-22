Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее

"Господа депутаты, предлагаю вам начать со своих рядов. Пусть за свои слова сначала заплатят Милоновы, Власовы, а также Скабеевы и Охлобыстины. Можно вспомнить Ольгу Гладских, которая, будучи чиновницей, говорила, что "государство вас рожать не просило". Ее тоже оштрафуйте", — написала Водонаева в Telegram .