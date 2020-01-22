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Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
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РИА Новости

Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее

08:45 22.01.2020 (обновлено: 11:29 22.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлена Водонаева
Алена Водонаева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Телеведущая Алена Водонаева отреагировала на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее на 100 миллионов рублей из-за слов о "нищих россиянах и быдле".

"Господа депутаты, предлагаю вам начать со своих рядов. Пусть за свои слова сначала заплатят Милоновы, Власовы, а также Скабеевы и Охлобыстины. Можно вспомнить Ольгу Гладских, которая, будучи чиновницей, говорила, что "государство вас рожать не просило". Ее тоже оштрафуйте", — написала Водонаева в Telegram.

Она отметила, что есть отличный способ "пополнить бюджет": включить политические ток-шоу и записывать все, что говорят депутаты и чиновники.
Ранее Водонаева заявила, что после введения материнского капитала за первого ребенка "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить деньги. После этого Володин предложил привлечь ведущую к ответственности по закону об оскорблении общества.
Телеведущая Ольга Скабеева
21 января, 15:16
Скабеева оценила идею Володина оштрафовать Водонаеву
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Обсудить 147
Алена ВодонаеваШоу-бизнесВячеслав ВолодинОбщество
Популярные комментарии
Ну с этим предложением Водонаевой я согласен полностью ,а то в последнее время только народ штрафуют ,реформами ,налогами ,ужесточением штрафов.))))
22 января, 09:21
Данил Некипелов
48815144133
Государство само позволяет так говорить о гражданах,а водонаевы и другие смотрят и делают это . Российский народ систематически и долгое время оскарбляется со стороны всяких персон. Безнаказанность порождает беспредел.
22 января, 08:57
Andrej Kozakov
468807090
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