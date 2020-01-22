Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Телеведущая Алена Водонаева отреагировала на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее на 100 миллионов рублей из-за слов о "нищих россиянах и быдле".
"Господа депутаты, предлагаю вам начать со своих рядов. Пусть за свои слова сначала заплатят Милоновы, Власовы, а также Скабеевы и Охлобыстины. Можно вспомнить Ольгу Гладских, которая, будучи чиновницей, говорила, что "государство вас рожать не просило". Ее тоже оштрафуйте", — написала Водонаева в Telegram.
Она отметила, что есть отличный способ "пополнить бюджет": включить политические ток-шоу и записывать все, что говорят депутаты и чиновники.
Ранее Водонаева заявила, что после введения материнского капитала за первого ребенка "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить деньги. После этого Володин предложил привлечь ведущую к ответственности по закону об оскорблении общества.
21 января, 15:16Скабеева оценила идею Володина оштрафовать Водонаеву