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В Челябинской области три гражданина Киргизии погибли в ДТП
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РИА Новости

В Челябинской области три гражданина Киргизии погибли в ДТП

11:15 23.01.2020 (обновлено: 11:26 23.01.2020)
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Челябинской областиСотрудники МЧС на месте ДТП на 117-м километре трассы А-310 Челябинск – Троицк
Сотрудники МЧС на месте ДТП на 117-м километре трассы А-310 Челябинск – Троицк
© Фото : ГУ МЧС РФ по Челябинской области
Сотрудники МЧС на месте ДТП на 117-м километре трассы А-310 Челябинск – Троицк
БИШКЕК, 23 янв - РИА Новости. Среди погибших в аварии в Челябинской области России трое граждан Киргизии, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе киргизского посольства в РФ.
На 117-м километре федеральной автомобильной дороги А-310 Челябинск – Троицк в среду произошло столкновение автомобиля Honda Odyssey и КамАЗа. Пятеро пассажиров легковой машины погибли на месте.
"Установлены личности троих граждан Киргизии среди погибших, все они находятся в морге Троицкого межрайонного отделения", - заявили в пресс-службе.
По данным посольства, родственник одного из погибших граждан Киргизии уже прибыл на место происшествия, по поиску остальных родственников погибших диппредставительство ведет соответствующую работу. Также в настоящий момент уточняется, гражданами какого государства были остальные двое погибших.
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