В Челябинской области три гражданина Киргизии погибли в ДТП

На 117-м километре федеральной автомобильной дороги А-310 Челябинск – Троицк в среду произошло столкновение автомобиля Honda Odyssey и КамАЗа. Пятеро пассажиров легковой машины погибли на месте.

"Установлены личности троих граждан Киргизии среди погибших, все они находятся в морге Троицкого межрайонного отделения", - заявили в пресс-службе.

По данным посольства, родственник одного из погибших граждан Киргизии уже прибыл на место происшествия, по поиску остальных родственников погибших диппредставительство ведет соответствующую работу. Также в настоящий момент уточняется, гражданами какого государства были остальные двое погибших.