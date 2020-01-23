В Челябинской области три гражданина Киргизии погибли в ДТП

БИШКЕК, 23 янв - РИА Новости. Среди погибших в аварии в Челябинской области России трое граждан Киргизии, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе киргизского посольства в РФ.
На 117-м километре федеральной автомобильной дороги А-310 Челябинск – Троицк в среду произошло столкновение автомобиля Honda Odyssey и КамАЗа. Пятеро пассажиров легковой машины погибли на месте.
"Установлены личности троих граждан Киргизии среди погибших, все они находятся в морге Троицкого межрайонного отделения", - заявили в пресс-службе.
По данным посольства, родственник одного из погибших граждан Киргизии уже прибыл на место происшествия, по поиску остальных родственников погибших диппредставительство ведет соответствующую работу. Также в настоящий момент уточняется, гражданами какого государства были остальные двое погибших.
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