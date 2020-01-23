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Союзное государство
2020-01-23T11:12+0300
https://ria.ru/20200123/1563769137.html
В Совфеде оценили степень интеграции России и Белоруссии
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РИА Новости

В Совфеде оценили степень интеграции России и Белоруссии

11:12 23.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов . Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Двадцать лет Союзного государства РФ и Белоруссии прошли с большим знаком "плюс", уровень интеграции сегодня максимальный, несмотря на разные трудности, считает зампред комитета Совфеда по международным делам, замсекретаря генсовета "Единой России" Андрей Климов.
В воскресенье, 26 января, отмечается 20 лет со дня вступления в силу договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.
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"Во-первых, заключение договора о Союзном государстве - очень важный опыт. Потому что российско-белорусские отношения на постсоветском пространстве являются все-таки наиболее позитивными из всех, которые сложились. Как бы кто к ним ни относился. Степень интеграции наших двух стран максимальная", - сказал Климов РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия в плане интеграции являются первопроходцами, поэтому сталкиваются с разного рода трудностями - "объективными и субъективными". Так, несмотря на "максимальный уровень" интеграции экономик двух стран открытым остаётся вопрос о единой валюте. По мнению Климова, тут многое упирается в разный масштаб экономик. Будет ли создана единая валюта в ближайшее время, ответить пока сложно, считает он.
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"Потому что в Минске, например, хорошо понимают, что если такого рода валюта будет основана на рубле, то с учетом масштаба наших экономик это все-таки будет доминирующее финансовое положение у России, а им бы, тем не менее, по многим причинам этого не хотелось. А с другой стороны, нам создавать общую валюту, которая не базируется на рубле, это означает огромную экономику России сделать "заложником" этого интеграционного проекта. Если бы наши страны были равновеликими, тогда, возможно, ситуация шла бы несколько иным путем", - отметил он.
Оба государства сделали все из того, что можно было сделать в отношениях двух стран, уверен Климов. Но при этом определенные отпечатки наложил внешний контекст, в частности, санкции в адрес Белоруссии и России. Сенатор выразил уверенность, что Запад целенаправленно пытается "вбить клин и разломать" все, что касается евразийской интеграции и Евразийского экономического союза. При этом Климов считает, что западные страны хотели бы использовать Белоруссию как инструмент давления на Москву, с минимумом выгоды для Минска. Климов привел в пример ситуацию со странами Балтии, которые в свое время "окунулись в омут европейской интеграции", результатом чего стала потеря трети населения и отсутствие финансовой поддержки от ЕС.
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"Мне кажется, что в Минске должны понимать, что какие-то другие интеграционные союзы или интеграционные проекты в конечном счете уготовят Белоруссии судьбу совсем уж какого-то младшего партнера... Мне кажется, что даже с позиций сугубо рациональных нынешнему Минску ничего достойного найти бы не удалось, что бы там кто ни предлагал со стороны... И выбрасывать за борт сегодня все, что наработано между Россией и Белоруссией, было бы, мне кажется, не в интересах народа Белоруссии, прежде всего", - подчеркнул Климов.
В качестве примера он также обратился к Германии. Если сегодня опросить жителей бывшей территории ГДР, уверен Климов, то далеко не все будут довольны изменениями, которые произошли после объединения страны. Если восточной Германии не удалось в полной мере интегрироваться в ФРГ, то в случае с РФ и Белоруссией ситуация будет ещё более печальной, считает он.
В целом двадцать лет существования РФ и Белоруссии в формате союзного государства "имеют большой знак плюс", уверен сенатор. Он обратил внимание на то, что в Белоруссии статус русского языка близок к государственному и используется без ограничений. Это беспрецедентный случай, когда независимое государство прибегает к подобной практике, считает Климов.
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Союзное государствоСовет Федерации РФЕдиная РоссияСоюзное государствоАндрей КлимовБелоруссияРоссияВ мире
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