В Ленобласти реконструируют одну из самых загруженных трасс региона

С.- ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области в ближайшее время приступят к расширению Колтушского шоссе - одной из наиболее загруженных региональных трасс региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Колтушское шоссе соединяет Санкт-Петербург и Всеволожский район. Интенсивность движения по трассе достигает почти 30 тысяч машин в сутки, часть из которых составляют большегрузы.

"Реконструкцию предполагается проводить в четыре этапа. Общая протяженность отрезка шоссе, где намечена реконструкция составит около 8 километров. На одном из участков предусматривается создание четырех полос движения вместо существующих двух", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на всем протяжении реконструируемого участка дорожники построят тротуары, поставят новые автобусные остановки, заездные карманы для общественного транспорта и искусственное освещение. Для безопасности пешеходов между тротуаром и проезжей частью установят металлическое ограждение.