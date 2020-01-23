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Ленинградская область
2020-01-23T11:10+0300
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В Ленобласти реконструируют одну из самых загруженных трасс региона
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РИА Новости

В Ленобласти реконструируют одну из самых загруженных трасс региона

11:10 23.01.2020
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоРемонт дороги
Ремонт дороги
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
С.- ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области в ближайшее время приступят к расширению Колтушского шоссе - одной из наиболее загруженных региональных трасс региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Колтушское шоссе соединяет Санкт-Петербург и Всеволожский район. Интенсивность движения по трассе достигает почти 30 тысяч машин в сутки, часть из которых составляют большегрузы.
"Реконструкцию предполагается проводить в четыре этапа. Общая протяженность отрезка шоссе, где намечена реконструкция составит около 8 километров. На одном из участков предусматривается создание четырех полос движения вместо существующих двух", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на всем протяжении реконструируемого участка дорожники построят тротуары, поставят новые автобусные остановки, заездные карманы для общественного транспорта и искусственное освещение. Для безопасности пешеходов между тротуаром и проезжей частью установят металлическое ограждение.
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"Реконструкция Колтушского шоссе — один из приоритетных проектов для дорожной отрасли нашего региона на ближайшее время. Положительное заключение экспертизы, где определена точная стоимость строительства, позволяет нам заявить этот объект на федеральный уровень для получения софинансирования от Министерства транспорта России", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя проект.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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