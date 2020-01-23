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2020-01-23T11:03+0300
https://ria.ru/20200123/1563768599.html
В Турции заявили о продолжении работы военных советников в Ливии
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РИА Новости

В Турции заявили о продолжении работы военных советников в Ливии

11:02 23.01.2020 (обновлено: 11:03 23.01.2020)
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Турецкие военные советники продолжают в Ливии обучение местных сил, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.
"В Ливии есть наши военные советники. Мы продолжаем оказывать нашим ливийским братьям поддержку в обучении, предоставляем консультационные услуги", - цитирует Акара телеканал NTV.
Турецкие военные
09:46
Турция готова помочь Ливии в урегулировании конфликта
В конце ноября 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Файез Саррадж, глава ПНС Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу. В понедельник Эрдоган заявил, что Турция пока не отправляла войска в Ливию, там присутствуют лишь турецкие военные советники.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников о прекращении огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
09:37
Турция отметила важность встречи военного комитета Ливии
110001
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХулуси АкарХалифа ХафтарЕвросоюзЛивияООНРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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