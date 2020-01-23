США пригрозили новому командующему "Кудс" повторением судьбы Сулеймани

"Если Каани продолжит убивать американцев, его ждет такая же судьба. Президент Трамп несколько лет назад объяснил, что любая атака на американцев или интересы США получит решительный ответ, это президент и продемонстрировал (в день убийства Сулеймани – ред.)", - заявил Хук.