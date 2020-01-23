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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-23T17:35+0300
https://ria.ru/20200123/1563768374.html
США пригрозили новому командующему "Кудс" повторением судьбы Сулеймани
https://cdn22.img.ria.ru/images/156321/40/1563214026_0:52:3072:1780_1036x0_80_0_0_2f645b2e0c14c59dd2200df63f6a0b81.jpg
РИА Новости

США пригрозили новому командующему "Кудс" повторением судьбы Сулеймани

10:59 23.01.2020 (обновлено: 17:35 23.01.2020)
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© AP Photo / Tasnim News Agency/Mohammad Ali MarizadЭсмаил Каани
Эсмаил Каани
© AP Photo / Tasnim News Agency/Mohammad Ali Marizad
Эсмаил Каани. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Нового командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаила Каани ждет судьба его предшественника генерала Касема Сулеймани, если он будет убивать американцев, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в интервью газете Asharq Al-Awsat.
"Если Каани продолжит убивать американцев, его ждет такая же судьба. Президент Трамп несколько лет назад объяснил, что любая атака на американцев или интересы США получит решительный ответ, это президент и продемонстрировал (в день убийства Сулеймани – ред.)", - заявил Хук.
Спецпредставитель США по Ирану также добавил, что США продолжат поддерживать иранский народ, и отметил, что обычные иранцы страдают из-за существующего в стране режима.
США 3 января провели операцию по убийству Сулеймани в Ираке, в ответ Иран нанес удары по иракским базам, где размещены военные США. Администрация объяснила убийство Сулеймани тем, что тот готовил "неминуемые" атаки на посольства США. Президент Дональд Трамп заявлял, что речь идет о четырех конкретных посольствах в неназванных странах, хотя глава Пентагона Марк Эспер эти заявления президента не подтвердил.
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
17 января, 14:33
США "поступили как трусы", убив Сулеймани, заявил Хаменеи
65407725
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиМарк ЭсперКасем СулейманиДональд ТрампКорпус стражей исламской революцииМинистерство обороны СШАИранСШАВ мире
Популярные комментарии
И пока америкосов не выгонят из Ирака и Сирии, мир не установить. Так и будут "из-за угла" нападать, убивать, провоцировать, террористов-убийц растить.
23 января, 11:48
lyuda.terenteva.55
1800011
А Брайан Хук не боится что его самого ждет судьба Касема Сулеймани?
23 января, 11:09
agent_anonimus
1800001
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