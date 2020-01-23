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https://ria.ru/20200123/1563768294.html
Американский спутник Spaceway-1 может взорваться в космосе, пишут СМИ
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РИА Новости

Американский спутник Spaceway-1 может взорваться в космосе, пишут СМИ

10:58 23.01.2020
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© BoeingКомпьютерная модель коммуникационного спутника Boeing 702HP (Spaceway-1)
Компьютерная модель коммуникационного спутника Boeing 702HP (Spaceway-1)
© Boeing
Компьютерная модель коммуникационного спутника Boeing 702HP (Spaceway-1). Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Американский телекоммуникационный спутник Spaceway-1 может взорваться на орбите из-за неисправных аккумуляторных батарей, сообщил специализированный сайт spacenews.com.
Спутник был выведен на орбиту в 2005 году с помощью российско-украинской ракеты-носителя "Зенит-3SL" в рамках проекта "Морской старт". Он был изготовлен компанией Boeing и выработал положенный срок в 12 лет.
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Сайт отмечает, что оператор спутника - компания DirecTV спешит увести Spaceway-1 с геостационарной орбиты (круговая орбита высотой 35 тысяч 786 километров, на которой работают большинство спутников связи, телевещания и ретрансляции) из-за боязни его взрыва по причине повреждения бортовых аккумуляторов.
Спутник планируется отправить на орбиту захоронения, находящуюся на 300 километров выше геостационарной.
Как сообщила DirecTV в отчете Федеральной комиссии по связи (FCC), батареи повредились в декабре и, по мнению Boeing, могут разрушиться при очередной зарядке, что, возможно, приведет к взрыву Spaceway-1.
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14 мая 2018, 16:32РИА Наука
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В настоящее время спутник получает электропитание только от панелей солнечных батарей, поскольку освещается Солнцем, но в конце февраля Spaceway-1 попадет в тень Земли и придется подключать батареи, чего нужно избежать.
Кроме того, за оставшееся время оператор не успевает стравить со спутника остатки топлива, как того требуют правила FCC, что также в будущем может привести к взрыву.
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Космос - РИА НаукаМорской старт (космодром)США
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