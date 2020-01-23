Американский спутник Spaceway-1 может взорваться в космосе, пишут СМИ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Американский телекоммуникационный спутник Spaceway-1 может взорваться на орбите из-за неисправных аккумуляторных батарей, сообщил специализированный сайт spacenews.com

Спутник был выведен на орбиту в 2005 году с помощью российско-украинской ракеты-носителя "Зенит-3SL" в рамках проекта "Морской старт". Он был изготовлен компанией Boeing и выработал положенный срок в 12 лет.

Сайт отмечает, что оператор спутника - компания DirecTV спешит увести Spaceway-1 с геостационарной орбиты (круговая орбита высотой 35 тысяч 786 километров, на которой работают большинство спутников связи, телевещания и ретрансляции) из-за боязни его взрыва по причине повреждения бортовых аккумуляторов.

Спутник планируется отправить на орбиту захоронения, находящуюся на 300 километров выше геостационарной.

Как сообщила DirecTV в отчете Федеральной комиссии по связи (FCC), батареи повредились в декабре и, по мнению Boeing, могут разрушиться при очередной зарядке, что, возможно, приведет к взрыву Spaceway-1.

В настоящее время спутник получает электропитание только от панелей солнечных батарей, поскольку освещается Солнцем, но в конце февраля Spaceway-1 попадет в тень Земли и придется подключать батареи, чего нужно избежать.