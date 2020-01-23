В Петербурге вор пытался украсть картину, но упал и сломал ногу

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге мужчина пытался украсть картину с выставки, но упал и сломал ногу, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на "Вернисаже свободных художников" на Невском проспекте. Преступник толкнул автора картины "Золотая осень", схватил полотно со стенда и попытался скрыться, однако не удержался на ногах.
Мужчину задержали прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов. Вначале ему оказали медицинскую помощь, а затем отвезли в полицию. По факту несостоявшейся кражи возбудили уголовное дело.
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