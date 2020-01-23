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У прибывших в Петербург из Китая пациентов подтвердили диагноз ОРВИ
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РИА Новости

У прибывших в Петербург из Китая пациентов подтвердили диагноз ОРВИ

10:55 23.01.2020 (обновлено: 10:56 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБольничная палата
Больничная палата
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Больничная палата. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. При обследовании россиянина и китайца, которые прибыли в Петербург из КНР, где идет вспышка нового вида коронавируса, и попали в больницу, подтвердился диагноз ОРВИ, коронавирусная инфекция не выявлена, сообщила РИА Новости представитель городского управления Роспотребнадзора.
"У обоих подтвердился диагноз ОРВИ, коронавируса у них точно нет", - сказала собеседница агентства. По ее словам, состояние обоих мужчин стабильно, они проходят лечение.
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